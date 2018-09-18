iPhone Xs Max, Şu Ana Kadarki En Ağır iPhone Modeli Oldu

Apple'ın yeni phableti iPhone Xs Max, sahip olduğu devasa ekran ve bataryayla birlikte iPhone 8 Plus'ı geride bırakarak şu ana kadar tanıtılmış en ağır iPhone modeli oldu.

iPhone Xs Max, sahip olduğu 6.5 inçlik ekranı ile Apple’ın şu ana kadar tanıttığı en büyük ekranlı akıllı telefon. Fakat devasa ekran boyutuna rağmen iPhone Xs Max, en büyük iPhone modeli değil. iPhone 8 Plus, sadece 5.5 inçlik bir ekrana sahip olmasına rağmen kalın çerçeveleri nedeniyle iPhone Xs Max’ten daha büyük boyutlara sahip.

iPhone Xs Max’in ‘en’ olduğu bir diğer konu ise ağırlık. iPhone 8 Plus, en büyük boyutlara sahip olmasına rağmen Apple’ın en ağır telefonu değil. iPhone 8 Plus, 202 gramlık ağırlığa sahipken iPhone Xs Max, 208 gramlık ağırlığı ile net bir şekilde Apple’ın en ağır akıllı telefonu. Elbette ki bu ağırlık el ile fark edilebilecek seviyede değil ancak yine de bilgi bilgidir.

iPhone Xs Max’in en ağır Apple telefon olmasının iyi bir nedeni var. Apple, iPhone Xs Max’te oldukça büyük bir batarya kullandı. Bu nedenle de cihazın ağırlığı bir miktar daha artmış oldu. Eğer ağırlık sizin için önemli bir kriterse 177 gramlık iPhone Xs’i de tercih edebilirsiniz. Fakat bu durumda şarj ömrü, ekran boyutu gibi özelliklerden feragat etmiş olursunuz.