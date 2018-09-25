SuperSaf TV YouTube kanalı, yılın en iddialı iki akıllı telefonu olan iPhone Xs Max ile Galaxy Note 9'u uygulama açılış hızı testinde karşı karşıya getirdi.

Samsung’un en güncel amiral gemisi olan Galaxy Note 9, Apple’ın en yeni premium akıllı telefonu olan iPhone Xs Max ile uygulama açılış hızı karşılaştırmasında karşı karşıya geldi. Başlarda beklenmedik bir performans ile karşılaşmış olsak da genele baktığımızda sonuçlar çok da şaşırtıcı değil.

SuperSaf TV tarafından yayınlanan videoda cihazlar ile ilk olarak Twitter, Instagram, Facebook Sayfa Yöneticisi ve YouTube uygulamaları açıldı. Galaxy Note 9 beklenmedik bir performans ile ilk dört uygulamada iPhone Xs Max’i küçük bir farkla da olsa geride bırakmayı başardı. Yoksa Android, iOS’i geçmeyi başarmış mıydı?

Sosyal medya uygulamalarının ardından her iki cihazda da ardı ardına 8 farklı uygulama oyun açıldı. iPhone Xs Max, neredeyse tüm oyunları Galaxy Note 9’dan daha hızlı açmayı başardı. Hatta bazı oyunlarda iPhone Xs Max, Galaxy Note 9’dan 4 kat daha hızlı olmayı başardı. Uygulamalar ikinci turda açıldığında da benzer bir sonuç elde edildi.

Asıl şaşırtıcı olan şey, sosyal medya uygulamaları ikinci kez açıldığında iPhone Xs Max kaldığı yerden devam ederken Galaxy Note 9 uygulamaları yeniden başlattı. Bu da Android’in bellek yönetimi konusunda hala iOS’in gerisinde kaldığını gösteriyor. Çünkü normal şarjlarda uygulamaları kaldığı yerden devam ettirebilmek Android’in bir özelliğiydi.