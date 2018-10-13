Batarya Performansı: iPhone XS Max vs. Galaxy Note9

Son dönemlerin belki de en büyük amiral gemisi çarpışması iPhone Xs Max ile Note9 arasında yaşanıyor. Bugün hangi telefonun daha uzun bir batarya ömrü olduğuna göz atıyoruz.

Söz konusu batarya performansı olunca bir amiral gemisinden beklentiler haliyle yükseliyor. Binlerce lira ödeme yaptığınız bir amiral gemisinin gün sonunu çıkaramamasından büyük bir can sıkıntısı elbette olamaz.

iPhone XS Max, piyasaya sürüldüğünden beri batarya performansı olarak selefi iPhone X'u çok da sürklase edemediği yönünde eleştiriler alıyor. Bununla birlikte Samsung Galaxy Note9'un tanıtımında dahi 4000 mAh'lık bataryası ve uzun süreli kullanımı ön plana çıkarılmıştı. Peki, bu iki telefon eşit şartlarda kapıştığında hangisi öne çıkıyor? PhoneBuff isimli YouTube kanalı, şu ana dek gerçekleştirilmiş en adil batarya performansı karşılaştırması videosunu çekmiş gibi görünüyor.

Video boyunca birebir aynı işlemler yapılan ve parlaklık, mobil veri gibi değişkenlerin de sabit tutulduğu iki telefon arasında bariz bir performans farkı var. Videodan da görebileceğiniz üzere iPhone XS Max iflas bayrağını çektiğinde, Samsung Galaxy Note9'un daha %38'lik bataryası yerinde duruyor. Sonrasındaki 1 saatlik haritalar deneyimi, 1 saat Spotify ve 40 dakika da Snapchat'te gezindikten sonra Galaxy Note9 kendini kapatıyor.

Testi değerlendirecek çok fazla bir şey söylemeye gerek yok; Note9 batarya ömrü ile iPhone XS Max'i adeta ezip geçiyor. Eğer sizler için batarya ömrü önem arz ediyorsa seçmeniz gereken telefon böylece ortaya çıkmış durumda.