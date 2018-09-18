iPhone Xs Max Yerine Alabileceğiniz 5 Şey

iPhone Xs Max’in fiyatının Türkiye’de uçuk olması, bu telefon yerine alınabilecek ürünlerin de yelpazesini geliştiriyor. Bugün, bu telefon yerine alınabilecek 5 şeyi listeledik.

Apple, yeni iPhone’larının fiyatının lansmanını yapmasının ardından yeni cihazların Türkiye fiyatları da tahmin edilmeye başladı. iPhone Xs Max 512 GB gibi sürümlerin 16.000 TL’ye geldiği bir dönemde akıllara bu paranın daha işlevsel kullanılıp kullanılmayacağı geliyor. Bugün sizlere iPhone Xs Max almak yerine alabileceğiniz 6 üründen bahsedeceğiz.

Araba

Bir akıllı telefona 15-16 bin TL para vermek yerine bu fiyatlara denk gelen bir araba satın alabilirsiniz. Ufak bir araştırmada, Renault R19 serisi gibi pek çok araç bulabilirsiniz. Araç eski olsa da özellikle altında arabası olmayan kişiler için çok güzel bir yatırım olabilir. Ayrıca bunun yerine Şahin görünümlü Doğan da satın alabilir, bu sayede arkadaşlarınızla çılgınlar gibi eğlenebilirsiniz.

Bilgisayar

Bir akıllı telefona bu kadar para vermek yerine, çok sağlam bir sistem toplayabilirsiniz. Evet, bilgisayar fiyatları da dolarla birlikte oldukça pahalılaştı, ancak 15.000 TL’ye hala sağlam bir bilgisayar toplanabilir. Üstelik topladığınız bu bilgisayarın gücünden 10 tane iPhone Xs Plus çıkarmak mümkün olacaktır. Şöyle i7 7700K, 1080Ti gibi donanımlara sahip bilgisayar daha fazla işinize yarayabilir.

Bedelli Askerlik Yapılabilir

Şu sıralar pek çok kişi bedelli askerlik için arabalarını satıp kredi çekmeye başladılar. Eğer askerlik çağınız geldiyse ve askerliği bedelli yapmayı düşünüyorsanız iPhone Xs Max’e vereceğiniz parayla bedelli askerliği ödeyebilirsiniz.

Bir Odayı Sinema Odası Yapabilirsiniz

Süper kahraman filmleri ve oyunlarla büyüyen nesil için bir hayal olan sinema odası, iPhone Xs Max’in parasıyla karşılanabilir. Bir odanız varsa, o odayı izole edip duvarın üç köşesini siyaha boyayıp kalan birini beyaz yaptıktan sonra kaliteli bir projeksiyon cihazıyla sinema odası yapabilirsiniz. Güzel bir sinema sistemi ile pek çok kült filmi yeniden sinemada izleme imkanı yakalayabilirsiniz.

Tatil

15.000 TL, akıllı telefona verilecek para bakımından çok yüksek bir para. Hatta öyle ki bir kişinin 1 aylık, bir ailenin ise en azından 1 haftalık tatilini karşılayabilir. Eğer tatil planlamasını daha uygun fiyatlı yapmayı başarırsanız bu süre 2 haftaya da çıkabilir. Akıllı telefon satın almak çok önemli bir konu olmaya başlasa da aileyle 2 haftalık bir tatil bütün senenin stresini alabilir.

150 Çocuğa Kaliteli Bir Hediye Alabilirsiniz

15.000 TL’ye kişi başı 100 TL gider olacak şekilde 150 çocuğa hediye alabilirsiniz. Bu hediye çocukların okul masrafları olabileceği gibi uzaktan kumandalı araba, barbie bebek gibi oyuncaklar da olabilir. Kişi başı ücreti 50 TL’ye çıkarırsanız tam tamına 300 çocuğu mutlu edebilirsiniz.

Bunlar dışında 15.000 TL’yi iPhone Xs Max’e vermek yerine harcayabileceğiniz farklı alternatifler de bulunuyor. Bu ürünler dışında bu parayla telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi komplike ürünlerin en kalitelilerini satın alabilirsiniz.