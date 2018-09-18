iPhone Xs, Performansıyla Geekbench 4'ü Salladı

iPhone Xs'in Geekbench skoru nihayet belli oldu. Söz konusu Geekbench 4 sonucu, Apple'ın performans iyileştirmeleri konusunda başarılı olduğunu gösteriyor.

Apple, gerek iOS 12 gerekese 2018 model iPhone’larda performans geliştirmelerini en ön planda tuttu. Bu nedenle A12 Bionic işlemci ile piyasaya sürülen iPhone Xs’in sentetik testlerden elde edeceği sonuçlar büyük bir merak ile bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberde iPhone Xs’in AnTuTu skoru ile rekorları alt üst ettiğini söylemiştik. Geekbench 4’te de sonuç farklı olmadı. A12 işlemcili iPhone Xs, aldığı puan ile Android rakiplerine adeta toz yutturdu.

Tek çekirdek performansında 4835 puan almayı başaran iPhone Xs, çoklu çekirdek performansında ise 11.563 gibi son derece iddialı bir sonuç aldı. Bu performans artışındaki en büyük neden ise A12’nin 7nm mimariye sahip olması.

7nm mimari ile üretilen işlemciler, daha küçük bir alana daha fazla transistör sığdırma imkanı sağlıyor. Bu da cihazın hemen her alanda daha fazla performans göstermesini sağlıyor. Ayrıca Apple’ın RAM kapasitesini 3GB’tan 4GB’a çıkarması da bu konuda önem taşıyor.