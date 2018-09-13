iPhone Xs, 120Hz Yenileme Hızını Desteklemiyor

Fiyatı ile yeni bir Türkiye rekoru kırması beklenen iPhone Xs, 120Hz ekran yenileme hızını desteklemiyor. Bu da cihazın oyuncular için yeterli olmadığı anlamına geliyor.

Apple, dün gece düzenlediği etkinlik ile şirketin yeni premium akıllı telefonları iPhone Xs ve iPhone Xs Max’i tüketicilerin beğenisine sundu. Her iki telefon da seviyelerindeki diğer telefonlara göre oldukça yüksek fiyata sahipler. Bu nedenle bir oyuncu telefonundan alacağınız performansı iPhone Xs ikilisinden almayı bekleyebilirsiniz.

iPhone Xs ve Xs Max, gelişmiş A12 işlemcileri sayesinde gerçekten akıcı bir oyun deneyimi sunabilir. Fakat bu oyun deneyimi, geçtiğimiz yıl tanıtılan Razer Phone kadar akıcı olmayacaktır. Nedeni ise iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in 120Hz yerine 60Hz ekranlara sahip olması. Bir dakika, tanıtım esnasında ‘120Hz’ ibaresi geçmişti. O neydi peki?

iPhone Xs ve iPhone Xs Max, 120Hz izleme hızına sahipler. Bu da ekrana dokunduğunuzda cihazın 16.6 milisaniye yerine 8.3 milisaniyede tepki vereceği anlamına geliyor. Fakat 120Hz ekran yenileme hızı, dokunmatik ekrandan bağımsız olarak görüntülerin yenileme hızıdır. Yani iPhone Xs, ekrana dokunduğunuzda 8.3 milisaniyede tepki verse de görüntüleri 16.6 saniyede bir yenilemeye devam edecek.

Peki 120Hz yenileme hızı önemli midir? Konu akıcı bir oyun deneyimi ise önemli olduğu söylenebilir. Ekranın daha hızlı yenilenmesi, iki kare arasında daha az görüntü farkı, dolayısı ile görüntüde daha az titreme olmasını sağlar. Ne yazık ki şu an için bu teknolojiyi sunan tek cihaz Razer Phone. Apple’ın yakın zamanda böyle bir ekran yenileme hızı sunması beklenmiyor.