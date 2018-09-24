Yeni iPhone'lar İle Çekilmiş Birbirinden Güzel Fotoğraflar

Apple CEO'su Tim Cook, resmi Twitter hesabı üzerinden bir dizi tweet paylaştı. Yeni iPhone serisi ile çekilmiş oldukça güzel fotoğraflar var karşımızda.

Yeni iPhone'lar fiyatlarıyla eleştiriledursun, Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde de sizlerle paylaştığımız üzere cihazların ücretini normal bulduğunu açıklamıştı. Cook, '#Shotoniphone' etiketiyle bu hafta paylaşılan fotoğraflardan bir kısmını Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. "#Shotoniphone' etiketiyle, iPhone XS ve iPhone XS Max kullanıcıları tarafından muhteşem fotoğraflar geldi!" Kendisine ulaşan fotoğraflardan Erin Brooks isimli kullanıcının fotoğrafını takipçilerine paylaşan Cook'un bu paylaşımının altına birbirinden güzel fotoğraflar yağdı. Dilerseniz gelen fotoğraflardan sizler için seçtiklerimize bir göz atalım: İLGİLİ HABER iPhone Xs, Düşürme Testinde Gösterdiği Performans ile Şaşırtıyor

Kaynak : https://www.mobilescout.com/tech/news/n108423/tim-cook-posts-images-clicked-iphone-xs.html

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