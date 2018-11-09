  • Apple iPhone Xs Serisinin Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Apple iPhone Xs ve Xs Max, n11’de Dudak Uçuklatan Fiyatlarla Satışa Sunuldu

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n11'de satışa sunulan iPhone Xs serisinin fiyatları kendinden uzun süre bahsettirecek gibi görünüyor.

Apple, Eylül ayında iPhone Xs ve Xs Max telefonlarını piyasaya sürdü ancak yüksek fiyatları sebebiyle birçok eleştiri aldı. Bugün Türkiye’de satışa sunulan telefonların fiyatları ise tahmin edebileceğinizden fazlasıyla yüksek.
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Apple'ın iPhone Xs ve Xs Max Satışları Nasıl Gidiyor?

X serisinin küçük boyutlu cihazı iPhone Xs’in 64 GB dâhili depolamaya sahip seçeneği Amerika’da 999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu da 5.500 TL civarına denk geliyor ancak iPhone Xs’in Türkiye fiyatı şu anda 12.999 TL. 7.499 TL’lik fiyat farkına neyin sebep olduğunu insan merak etmeden geçemiyor.

6,5 inçlik ekranıyla X serisinin büyük cihazı iPhone Xs Max ise Amerika’da 1099 dolarlık fiyatla satışa sunuldu. Bu da 6050 TL’ye yakın bir fiyat ediyor. Ancak doğru tahmin ettiniz, iPhone Xs Max’in Türkiye fiyatı bundan çok daha yüksek. Hatta iki katından da yüksek bir fiyat olan 14.999 TL’lik bir fiyatla bizi karşılıyor. Kısa bir noktaya değinmekte fayda var: Eğer tüm mal varlığınız 14.999 TL ise ve bu telefonu almaya karar verdiyseniz alamazsınız, çünkü 5,49 TL değerinde bir kargo ücretini de ödemeniz gerekiyor.
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Bu fiyatlarla ne kadar satılacak ya da satılacak mı şu an için bir fikrimiz yok. Hala resmi olarak Apple Türkiye'den gelecek fiyatları beklesek de n11'deki fiyatlar gelecek rakamları az çok belli ediyor gibi görünüyor.

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