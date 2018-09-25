Apple destek forumlarında şikayetlerini yazan iPhone Xs ve Xs Max kullanıcılarına göre Apple'ın yeni saray mücevherleri, hücresel veri ve Wi-Fi ağlarına bağlanırken sorunlar yaşıyor.

Appe, 2018 model iPhone’larda 4×4 MIMO, QAM ve LAA olmak üzere üç yeni radyo frekansı teknolojisi kullandı. Bu da iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ın sinyal gücünün iyi olduğu yerlerde önceki iPhone modellerine göre üç kata kadar daha iyi performans göstermesini sağlayacak. Sadece sinyalin güçlü olduğu yerlerde…

Peki sinyal güçlü değilse ne olacak? iPhone Xs ve Xs Max kullanıcılarına göre sinyaliniz iyi değilse kesinlikle iyi bir performans beklememelisiniz. Hatta daha kötü bir performans ile karşılaşmanız muhtemel. Son günlerde iPhone Xs ve Xs Max kullanan kullanıcılar, Apple destek forumlarını ve sosyal medyayı Wi-Fi ve hücresel veri sorunları ile çalkalıyor.

Kullanıcıların açıklamalarına göre 2018 model iPhone’lar, eski iPhone modellerine kıyasla sinyal alma konusunda çok daha fazla zorlanıyorlar. Bu nedenle hücresel verinin eski iPhone’larda 1-2 çizgi çektiği yerlerde yeni iPhone’lar ile sinyal alamama sorunları, ayrıca 5Ghz Wi-Fi bağlantılarında sürekli kopmalar yaşanıyor.

Bir bağlantısı bloğu olan WiWavelength, laboratuvar ölçümleri neticesinde iPhone Xs ve Xs Max’in eski iPhone modellerine göre hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. WiWavelength’e göre yeni iPhone’lar, antenlerini eski iPhone’lar kadar etkin kullanamıyorlar. Bu da hücresel ve Wi-Fi bağlantılarının sağlıklı gerçekleştirilememesine neden oluyor.

WiWavelength, söz konusu sorunun bir operatör güncellemesi ya da Apple’ın yayınlayacağı iOS güncellemesi ile giderilebileceğini belirtiyor. Zira yayınlanacak bir güncelleme ana bant modemin kablosuz ağlar ile etkileşimini değiştirebilir ve performans artışı sağlayabilir. Elbette ki yanlış bir güncelleme performansı daha da kötü bir hale de getirebilir.