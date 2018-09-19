2018 model iPhone'ların RAM ve batarya kapasiteleri TENAA'da ortaya çıktı. Buna göre Apple, şu ana kadarki en büyük ekranlı telefonunda şu ana kadarki en büyük bataryasını kullanmış.

Apple, kısa süre önce yeni akıllı telefonları iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde şirket ne A12 işlemcisinin frekans hızını, ne cihazların RAM kapasitesini, ne de cihazların batarya kapasitesini lansman sırasında açıklamadı.

Apple resmi bir açıklama gerçekleştirmese de sızdırılan TENAA belgeleri, 2018 model iPhone’ların RAM kapasitesini kesin olarak ortaya çıkardı. Buna göre iPhone Xs ve iPhone Xs Max, iPhone X’a göre RAM kapasitesinde iyileştirme görerek 4GB RAM’e sahip oluyorlar. iPhone XR ise 3GB RAM kapasitesinde kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte iPhone Xs’in 2,658mAh bataryaya sahip olduğunu görüyoruz. iPhone X’da 2,716mAh batarya olduğunu düşünürsek Apple’ın bataryada bir tasarrufa gittiğini söyleyebiliriz. Batarya kapasitesi düşmesine rağmen iPhone Xs, 7nm A12 işlemcinin verimliliği sayesinde iPhone X’dan 30 dakika daha uzun kullanım ömrü sunuyor.

Bununla birlikte iPhone Xs Max, Apple’ın bir akıllı telefonda kullandığı en büyük batarya olan 3.174mAh bataryaya sahip. iPhone XR ise biraz daha küçük 2,942mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Fakat ekran boyutu ve çözünürlük farkları nedeniyle iPhone XR, iPhone Xs Max’ten daha uzun kullanım süresi sunuyor.