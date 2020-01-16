106 Adet iPhone'dan Yapılan Elektro Gitar (Video)

Bir lutiye, şimdiye kadar yapılmış en ilginç gitarlardan birine imza attı. Enstrüman yapımcısı Artem Mayer, 106 iPhone ve 1 iPod Touch'ı bir araya getirerek rengarenk bir elektro gitar ortaya çıkardı.

Moskova'da yaşayan Artem Mayer, 106 iPhone ve bir iPod Touch'tan bir elektro gitar yaratarak hayal gücünün sınırlarını zorladı. Mayer, aslında Copper Guitars markasıyla enstrüman üreten profesyonel bir lutiye yani profesyonel olarak enstruman geliştiriyor.

Mayer, sıradışı bir tasarıma sahip gitarını geçtiğimiz aylarda Reddit'te, "Bir gün aklıma bir fikir geldi. iPhone'lardan gerçek ve havalı bir gitar yapsam nasıl olurdu?" diyerek paylaştı. Ortaya Fender Telecaster'ı andıran ve rengarenk iPhone'lardan oluşan parlak bir gitar çıktı.

İddialı bir çalışmanın ürünü olan bu elektro gitar, Moskova merkezli gitar dükkanı Copper Guitars tarafından satışa çıkarıldı. Sapı, 1999 Fender Telecaster'dan alınmış olan bu ürün, yaklaşık 6.000 dolara alıcı bekliyor. Eski Apple cihazlarını yeniden kullanmanın kesinlikle çılgınca yollarından biri.

Mayer tarafından yapılan elektro gitarın (iGuitar da diyebiliriz) ağırlığı 8 kilodan biraz fazla. Gitar, Jescar perdeli maun sapa ve özel Fokin manyetiklere sahip. Mayer, gitarın gövdesini iPhone'lardan oluşacak şekilde kesti. Yan tarafları açık ve telefonların içindeki donanım bileşenleri görülebiliyor.

Copper Guitars, gitarı başlangıçta 1 milyon dolara satışa çıkardı. Ancak gitar alıcı bulamadı ve fiyatı 6.000 dolara kadar düştü. Ayrıca ürünün kargosu da alıcıya ait.

iPhone'dan yapılan elektro gitarın videosu