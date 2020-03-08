iPhone Cihazlarda Çıkarılabilir Pil Olmamasının 3 Sebebi

Hollandalı Het Financieele Dagblad gazetesi, teknoloji endüstrisini oluşturan şirketler arasında dalgalanmalar olduğunu bildiren bir makale yayınladı. Makaleye göre, Avrupa Birliği, yasal olarak teknoloji şirketlerinin kullanıcıların kolayca değiştirebilecekleri pillerle ürün yapmalarını gerektiren yeni bir mevzuat hazırlıyor.

Basına sızdırılan yeni mevzuata göre, akıllı telefonlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar yapan üreticilerin, cihazlarda kullanılan tüm pilleri tüketici tarafından çıkarılabilir ve değiştirilebilir hale getirmek için bu ürünleri yeniden tasarlamaları gerekecek. Mevzuatın paydaşlardan duyulabilmesi için önümüzdeki ay kamuoyuna açıklanması bekleniyor ve tüm akıllı telefonların ortak bir şarj standardına (örneğin USB-C) sahip olması gerektiğini savunan son AB etki değerlendirmesini izler nitelikte.

Yasa eğer geçebilirse, Apple'dan Samsung'a tüm teknoloji şirketlerinin şu anda yaptıkları tüm telefonları temel olarak yeniden tasarlaması gerekecek. Hatırlatmak gerekirse, bir zamanlar çıkarılabilir pillere sahip çok sayıda akıllı telefon olmasına rağmen, 2007'den itibaren iPhone, çıkarılabilir pillerin tükenmesine neden olan kapalı pillere doğru bir eğilim başlatmıştı. Aslında her iki girişim de e-atığı azaltmayı amaçlıyor, ancak ortak bir şarj standardı teknik ve tasarım açısından daha mantıklı görünüyor. Tüm cihazların kullanıcı tarafından değiştirilebilir pillere sahip olmasını zorunlu kılmanın bu yönden çok da mantıklı olmadığı yorumları geliyor. Peki iPhone pilleri neden dahili halde bulunuyor? Çıkarılabilir pillerin dezavantajları neler?

1- Cihazları daha hantal hale getiriyor

Cihazların kullanıcı tarafından değiştirilebilir pillere sahip olmasını isteyen mevzuatın ilk etkisi ürün tasarımına olacak gibi görünüyor. Günümüzde tasarlanan ürünlerinin basit, ince ve şık olması beklenir çünkü teknoloji şirketleri bir cihazın bileşenlerini sürekli olarak daha kompakt olacak şekilde geliştirmektedir. Bu basitlik daha fazla bileşenin aynı alana yerleştirilmesini sağlar. Yani çıkarılmayan piller daha küçük ve ince cihazlar oluşturmada oldukça etkilidir.

Bunun nedeni, kullanıcı tarafından değiştirilebilir pillerin doğası gereği kolayca çıkarılabilir olmaları gerektiği gerçeğidir. Bir iç bileşenin kolayca çıkarılabilmesi için de, cihazın ek menteşelere, anahtarlara ve düz alana sahip olması gerekir. Böylece fazla çaba veya özel aletler gerekmeden açılabilir. Bu gereksinimler, daha büyük ve daha ağır pil mekanizmalarına yer açmak için cihazların daha kalın ve daha ağır olmasını sağlar.

2- Pil ömrüne zarar veriyor

Cihaz üreticilerinin kullanıcı tarafından değiştirilebilen pillere sahip cihazlar yapması ve onları bugünküyle aynı boyutta tutabilmesi de mümkün. Yalnız bu yapılacaksa, yeni pillerin, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pillerin bugün sığdırıldığı alana sığması için daha küçük olması gerekiyor.

Bu da cihazların şu anda sahip oldukları aynı şık tasarımları koruyabileceği anlamına geliyor, ancak piller daha küçük olduğu için pil ömürleri de daha kısa olacak gibi duruyor. Başka bir deyişle, günümüzün şık tasarımlarına ve değiştirilebilen pillerle aynı uzun pil ömrüne sahip olamayacağımız da bir gerçek gibi görünüyor.

3- Suya dayanıklı olmuyor

Suya ve toza dayanıklılık bugün amiral gemisi telefonlarda ortak özellikler arasında sayılıyor. Bu özellik günümüzde daha rahat elde edilebilir görünüyor çünkü günümüz telefonlarında bir şarj portu, hoparlör ızgaraları ve kulaklık girişi gibi çok az açıklık bulunuyor.

Yeni nesil akıllı telefonlarda bulunan görece küçük açıklıkların da su ve tozdan yalıtılması nispeten kolay ancak bir pili değiştirebilmemiz için çıkarılabilir bir arka kapağa sahip cihazı düşündüğümüzde cihazın kendisi kadar büyük bir açıklık gerektiği de anlaşılıyor. Daha fazla yüzey alanı kaplayan daha büyük açıklıkların toza ve suya karşı korunması daha zor, bu nedenle kullanıcı tarafından değiştirilebilen pillere sahip olan telefonların toz ve su direncinin çok da yüksek olmadığını tahmin ediyorsunuz.

Tüm bu sebeplere bakıldığında cihaz pillerinde eski tasarımlara geri dönmek aslında çok da mantıklı görünmüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bize yorum kısmından bildirebilirsiniz.