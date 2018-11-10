Apple'dan iPhone X ve MacBook Pro'ya Ücretsiz Teknik Servis

Apple, kullanıcı kaynaklı olmayan 'ghost touch' ve SSD problemleri için Apple Store ve Apple Yetkili Servislerinde ücretsiz servis hizmeti sunuyor.

Apple, iPhone X’un ‘ghost touch’ sorunu ve MacBook Pro’nun SSD sürücü sorunu için ücretsiz servis sağlayacağını duyurdu. Apple’ın ücretsiz servis hizmeti sunduğu problemlerden biri olan ‘ghost touch’ problemi, iPhone X’larin ekranlarına dokunulmamasına rağmen bazı uygulamaları açması veya yanlış uygulamanın açılması.

Bu problemi yaşayan kullanıcılara Apple veya Apple Yetkili Servisleri ücretsiz tamir hizmeti sunacak. Bu yaşanan problemlerinse 2017 Haziran – 2018 Haziran arasında satılan ürünlerde görüldüğü belirtildi.

Apple bu sorunları yaşayan kullanıcıların acil olarak yetkili servise gitmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca kayıtlı kullanıcılarını bilgilendirmek için de yeni ücretsiz teknik destek programıyla ilgili e-posta göndereceklerini açıkladılar.

13 inç non touch MacBook Pro kullanıcılarının ise ücretsiz olan bu hizmetten yararlanabilmek için teknik servise gitmeden önce cihazlarının seri numaralarını öğrenmeleri gerekiyor. Eğer ki ücretsiz hizmet kapsamındaysa laptoplarının yedeğini aldıktan sonra Apple Store veya Apple Yetkili Servisleriyle iletişime geçebilirler.