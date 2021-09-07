Andrea Copellino adlı bir tasarımcı, yenisi yıllardır çıkmayan iPod'lara farklı bir dokunuş getirdi. Tasarımcı, iPhone 13'ten ilham alındığı görülen yeni bir konsept iPod ortaya koydu.

Apple, 23 Ekim 2001 yılında ilk iPod'ı tanıttı; yani iPod'lar hayatımıza gireli neredeyse 20 yıl oldu. Hâl böyle olunca akıllara Apple'ın 20. yılı kutlamak adına yeni bir iPod çıkarıp çıkarmayacağı fikri geldi.

Andrea Copellino adlı bir tasarımcı, bu fikri hayata geçirerek iPod 2021 adlı bir konsept ortaya çıkardı. Cihazın kenarlarının paslanmaz çelikten olması ve arka kısmın kablosuz şarj imkanı tanıması için cam olacak şekilde tasarlamasıyla ortaya harika bir tasarım çıkmış.

Konseptte kulaklık girişi bulunmuyor:

Copellino, ortaya çıkardığı tasarımda yazılımda da değişiklikler yaptığını söylüyor; zira orijinal iPod'ın yazılımı bir hayli eskimiş durumda. Tasarımda en çok dikkat eden hususlardan biri, cihazda herhangi bir kulaklık girişinin bulunmaması.

2021 yılı itibarıyla AirPod'lar bir hayli yaygınlaşmış hâlde. Böyle bir dönemde ortaya çıkan bir iPod'ın kulaklık girişinin bulunmaması gayet doğal görünüyor. Ancak tasarlanan bu iPod gerçekten üretilse ve satışa çıkarılsa AirPod'larla birlikte satılmayacağını da tahmin etmek zor değil.