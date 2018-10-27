İptal Edilen Netflix-Marvel Serilerine Yenileri Eklenebilir

Marvel ve Netflix'i bir araya getiren seriler için ne yazık ki istenen başarı elde edilemedi ve artık çok da izlenmediğinden olacak ki seriler yavaş yavaş iptal edilmeye başlandı.

Marvel özellikle devasa sinematik evreniyle ve arka arkaya gelen filmleriyle sinema salonlarını artık adeta ele geçirmiş durumda. Hayranları için sevindirici olsa da piyasaya bu kadar yoğun iş sunmak bir yerde zarara sebep olacaktı ve bunu yaşayan da Netflix-Marvel serileri oldu.

Bu seriler, Netflix kullanıcısı sayıları da düşünüldüğünde kocaman kitlelere ulaşabilmesine rağmen beklenen başarıyı elde edemedi ve gelen ilk açıklamalara göre bazı anlaşmazlıklar da yaşanınca iptal edilmeleri gerekti.

Geçtiğimiz haftalarda Iron Fist ve Luke Cage'in iptal edilmesinin ardından diğer serilerin akıbetinin ne olacağı merak edilmeye başlandı. Özellikle nispeten daha fazla izleyicisi bulunan Luke Cage'in iptalinin ardından akıllara ister istemez diğer serilerin de iptal olup olmayacağı geliyor. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama olmasa da sosyal medya bu konuda bize bazı ipuçları veriyor.

Örnek vermek gerekirse; Iron Fist ilk yayınlanmaya başladığında hakkında ortalama 120.000'den fazla paylaşım yapılırken son zamanlarda bu rakam 20.000'e düşmüş durumda. Bu da seriye olan ilginin ne kadar azaldığını gösteriyor. Haliyle de Netflix serinin fişini çekti.

Benzer şekilde Daredevil ve Jessica Jones'unda yakın zamanda böyle bir sonla karşılaşabileceği düşünülüyor. Bu düşünce de tabii ki haklarında yapılan sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor. Örneğin Jessica Jones için ilk çıktığında 300.000'den fazla gönderi paylaşılırken bu rakam artık 100.000'lere kadar gerilemiş durumda. Benzer bir etki Daredevil'de de mevcut ancak tabii ki bunlar yalnızca birer tahmin ve basit bir analizin sonucu ve hiçbir şey söylediğimiz şekilde gerçekleşmeyebilir.