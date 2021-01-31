IQOO, IQOO 9 ile 4000 mAh Bataryalardan Vazgeçebilir

Yakın zamanda Çin'de piyasaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen IQOO 7'nin hemen ardından bir sonraki amiral gemisi IQOO 9 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Ağırlıkla Çin pazarına hizmet veren akıllı telefon üreticisi IQOO, yakın zamanda yeni amiral gemisi telefonu IQOO 7'yi piyasaya sürmüştü. Snapdragon 888 işlemci ile gelen cihaz, pazar şartlarında başarılı kabul edilebilecek bir performans sergilemişti.

Firmanın bir sonraki amiral gemisi olması beklenen ve muhtemelen IQOO 9 adını alacak olan yeni telefona dair bilgiler de sızdırıldı. Her ne kadar IQOO şimdiye kadar yüksek batarya kapasitesinden ziyade hızlı şarja odaklanmış olsa da bu durum değişebilir.

4000 mAh'e veda

iQOO 5 modeli piyasaya çıktığında üzerinde 4000 mAh'lik bir batarya vardı. Sonraki modellerin de bataryaları benzer bir kapasiteye sahip oldu ve firma, sonraki iki nesilde akıllı telefonlarını bu alanda geliştirmedi.

Aslında 4000 mAh hiç de kötü bir batarya kapasitesi değil, özellikle de daha önceki akıllı telefonlar için. IQOO 7'nin ise 6,62 inç gibi büyük bir ekrana ve 120 Hz gibi gayet yüksek bir ekran yenilenme hızına sahip olduğunu hatırlatalım. Daha hızlı ekran yenilenmesi ve 5G bağlantısı bataryayı çok daha fazla sömürüyor.

Yeni nesilde ise bu durum değişecek. Daha önce de yeni telefonlar hakkında bilgiler paylaşan Digital Chat Station, IQOO 9'un batarya kapasitesi hakkında paylaşımda bulundu. Yeni telefonda çift hücreli batarya kullanılacak ve her bir hücrenin kapasitesi 2155 mAh olacak. Standart değeri ise 4400 mAh'i bulacak.

Hızlı şarj da geliyor

Her ne kadar toplam artış sadece 400 mAh olacak olsa da, IQOO hızlı şarj teknolojisine de büyük yatırım yaptığı için batarya konusunda çok da ciddi bir sorun yaşanmayacak. Telefonun çok kaba olmasını istemeyen IQOO'nun bulduğu çözüm olan hızlı şarj ile telefonu tekrar şarj etmek oldukça kısa sürecek.

Öte yandan yeni telefonun yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. IQOO 7 hali hazırda üst düzey özelliklere sahip. Şu andaki amiral gemisi telefon da 120W hızlı şarja ve Snapdragon 888 işlemciye sahip.