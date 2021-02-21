iQOO Neo5, 66 W Hızlı Şarj Desteğiyle Gelecek

vivo'nun alt markası iQOO'nun önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen iQOO Neo5'in 66 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddiası bugün güçlendi. Akıllı telefonun kutusuyla çekilen bir fotoğrafta 66 W hızlı şarj desteği sunan bir şarj aleti gösterildi.

vivo bünyesinde hizmet veren iQOO, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemi akıllı telefonu iQOO 7'yi duyurmuştu. Snapdragon'ın amiral gemisi işlemcisiyle gelen telefon, 120 W hızlı şarj desteğiyle de dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Bugünse iQOO'nun hızlı şarj sevdasına devam edeceğini gösteren bir gelişme yaşandı.

iQOO, önümüzdeki günlerde iQOO Neo5 olarak isimlendireceği yeni bir seriyi başlatacak. Bu serinin bazı özelliklerini daha önce duymuş olsak da nasıl bir şarj performansı sunacağını bilmiyorduk. Bugünse iQOO Neo5 ile birlikte geleceği öngörülen bir şarj aletinin fotoğrafı çekildi.

iQOO Neo5, 66 W hızlı şarj desteğiyle geliyor:

iQOO Neo5 kutusunun içinde bulunan bu şarj aleti, üstünde yazan bilgiye göre 66 W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da iQOO Neo5'in 66 W hızlı şarj desteğine sahip olacağına bir işaret oldu. Ayrıca daha önce 3C sertifikasyon sitesinde görülen bir sayfa da bu bilgiyi doğruladı.

Birkaç gün önce 3C'nin internet sitesinde V2055A model numaralı bir vivo telefonu gözükmüştü. Kaynaklara göre bu telefon, iQOO Neo5'in ta kendisiydi. Sayfada telefonun en fazla 66 W hızlı şarj desteğini destekleyeceği bilgisi yer alıyordu. Şarjın yanı sıra telefonun 5G sinyallerini de destekleyeceği gösteriliyordu.

Yeni akıllı telefonun nasıl bir donanıma sahip olacağı resmen açıklanmamış olsa da daha önce ortaya atılan bazı iddialar mevcut. Bu iddialara göre iQOO Neo5, Snapdragon 870 işlemciye ve 8 GB'lık bir RAM'e ev sahipliği yapacak. AMOLED ve 120 Hz tazeleme hızıyla geleceği söylenen telefon, 48 MP'lik Sony IMX598 sensörü de barındıracak.