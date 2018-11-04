İran, 100% Yerli Savaş Uçağı Kevser'in Üretimine Başladı

İran yerli üretim savaş uçağı 'Kevser'in üretimine başladıklarını duyurdu. Dün yapılan duyuru, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin hemen öncesinde yayınlandı.

Uçak ilk kez ağustos ayında başkent Tahran'da düzenlenen törende tanıtıldı. Bu yerli üretim olan uçağın ismi ise Kevser (Koser). Birçok yüksek makamdan insanların katıldığı törende uçak büyük ilgi topladı.

Törende İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, yaptığı konuşmada, "Yakında bu uçak ihtiyaç duyulan miktarda üretilmiş olacak ve hava kuvvetlerimizin hizmetine girecek. Bu gelişmiş uçağın üretimi aslında kibir ve Büyük Şeytan'ın yönettiği hegemonya sisteminin aşırıya kaçan talepleriyle mücadelenenin gerçek bir sembolü" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini ve varılan anlaşmayla kaldırılan yaptırımların yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu yaptırımlar ise 5 Kasım tarihinde yürürlüğe gireceği bekleniyor.