İran, Instagram'ı Ülke Genelinde Engelleme Kararı Aldı

İran Hükümeti Instagram için erişim engeli kararı aldı ancak bu karar henüz uygulamaya geçmedi.

Son zamanlarda uyguladığı kısıtlamalarla gündeme gelen İran Hükümeti, sosyal medya platformu Instagram'daki içeriklere bir süredir akıllı filtreleme uyguluyordu. Bu işlem için harcanan yüksek maliyetlere rağmen bir sonuç alınamadığını belirten İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya: "An itibariyle bu platforma erişim engeli getirmek için gerekli yargı kararı bulunuyor. Siber Alem Yüksek Konseyi'nin çoğunluğunun görüşü de bu platformun kapatılması yönünde." dedi.

İran Hükümeti'nde halihazırda Twitter, Facebook ve Telegram'a erişim yasaklanmış bulunuyor. Bu platformlar yasak olmasına rağmen ülkenin üst düzey yöneticileri; İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve daha pek çok İran Hükümeti mensubu tarafından aktif olarak kullanılıyor.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin sözlerine göre Instagram'ın kapatılmasının halkın yaşamını ve suç oranının azaltılmasını nasıl etkileyeceği topluma açıklanmalı. Konuyla ilgili olarak ise İran'ın Instagram benzeri bir sosyal medya platformu geliştirdiği bilgisine de sahibiz.