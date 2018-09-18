İran, veri saklama politikaları hususunda hükumet tarafından koşulan şartların kabul edilmemesi halinde Instagram'a ülke genelinde erişim engeli getirecek.

İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi, yaptığı son açıklamada Instagram'a ülkede temsilcilik açma ve İran vatandaşı olan kullanıcılarının bilgilerini İran'ın veri merkezlerinde saklamayı kabul etmesi çağrısında bulundu. Firuzabadi, ABD merkezli sosyal ağın bu şartları kabul etmemesi halinde ülke genelinde erişim engeli uygulayacaklarını açıkladı.

Firuzabadi, İran devlet televizyonundaki bir programda yaptığı açıklamada, Instagram yöneticileri ile daha önce görüştüklerini ancak şirketin bu şartları kabul etmeye sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Telegram adlı mesajlaşma uygulamasına yönelik erişimin, aynı şekilde yetkililer tarafından yapılan iş birliği davetlerine yanıt verilmediği için kapatıldığının altını çizen başkan, "Instagram hususu da Telegram'da olduğu gibi sonuçlanabilir. İş birliği kurulamaz ise erişim engeli uygulayacağız." dedi.

Firuzabadi, İranlı kullanıcıların bilgilerinin ülkedeki veri merkezlerinde saklama şartının yalnızca Instagram veya Telegram için değil; ülke çapında belirli bir kullanıcı sayısına ulaşan sosyal ağlar için geçerli olduğunu ifade etti.