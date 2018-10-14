İran, Lamborghini Murcielago'nun Bire Bir Taklidini Yaptı

İranlı mühendisler, üretimden kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun birebir aynısını yaparak halkının ilgisine sundu.

Otomobil sektöründe söz sahibi olmak isteyen İran, tercihini bilinen modellerin kopyalarını yapmaktan yana kullanıyor. Daha önce Peugeot marka otomobilleri kopyalayan mühendisler bu sefer çıtayı daha da yükselterek Lamborghini Murcielago'yu kopyaladılar.

İtalya'dan onay alındı!

İtalyanlardan izin alınarak yapılan çalışmada modelin birebir aynısının olmasına özen gösterildi. Buna göre aracın tüm parçaları, hassas mekanik ve motor aksamı, Murcielago'nun orijinaline göre üretildi. Tebriz'de üretilen model için büyük bir titizlikle çalışıldığı açıklandı.

Otomobili yapan ekibin başındaki Masoud Moradi, aracın yapılmasındaki amacın, İran'nın yerli otomobil atağında süper spor ve lüks araç da üretebilmek için deneyim kazanma olduğunu belirtti.