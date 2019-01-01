İran: Telegram Ulusal Güvenliğimizi Tehdit Ediyor

Dönem dönem pek çok farklı ülkede gündemi meşgul eden mesajlaşma uygulaması Telegram, şimdi de İran'da suçlu ilan edildi.

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali'ye göre, ülkede en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram, ulusal güvenlik için tehdit oluşturuyor. Başkent Tahran'da düzenlenen bir basın toplantısına katılan Celali, bu tür yabancı kaynaklı uygulamalar yerine yerli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Celali'ye göre Sivil Savunma Teşkilatı ülkede tehdit oluşturan tüm durumları inceliyor ve sosyal ağlar da bu durumların başında geliyor. Ülkede 2017 Aralık'ta yaşanan rejim karşıtı gösterileri bu duruma örnek olarak gösteren Celali, konuyla ilgili olarak "Kaos eksenli faaliyetler, muhatabın zihnini yönlendiren sosyal ağlara dayanıyordu" ifadelerini kullandı.

Celali'ye göre Telegram ülkenin ulusal güvenliğini 5 farklı konuda tehdit ediyor. İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını kullanmak zaten yasak ancak kullanıcılar VPN servisleri kullanarak uygulamaları kullanmaya devam ediyorlar. Üstelik her ne kadar yasak olsa da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif gibi pek çok isim Twitter'ı aktif olarak kullanıyor.

İran'da %55'lik bir oranla en çok kullanılan uygulama Telegram. Ardından %23'le Instagram, daha sonra da Twitter geliyor.