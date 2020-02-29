İran’da Corona Virüsü Ölümleri Artıyor

Corona virüsü, Çin’de neden olduğu kaosu hızla İran’a da taşıdı. Son verilere göre virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükselirken taşıyıcı sayısı ise 593’ü buldu. Virüsü kontrol altına almak için çalışmalar sürse de ülkedeki yayılmanın önüne henüz geçilemedi.

Corona virüsü Uzak Doğu’daki özgünlüğünü yitireli günler oldu. Yılın belası niteliğindeki virüs, çıkış bölgesinde yüzlerce can aldıktan sonra Avrupa ve Orta Doğu’ya da sıçradı. Son günlerde Türkiye’yi de korkutan bu durumun önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. Çalışmalar virüsün ülkemize ulaşmasını engellemiş olsa da virüsün yakınlığı vatandaşı korkutmaya yetiyor.

İran, Corona virüsünün en çok zarar verdiği Uzak Doğu harici ülkelerden biri. Ülkede ölü ve taşıyıcı sayısı hızla artarken, birçok ülke İran’dan gelen uçuşlara sınırlama getiriyor. İran’da son 24 saatte 9 kişinin daha virüsten dolayı hayatını kaybetmesi, ülkenin virüsle olan büyük sorununu ortaya koyuyor.

İran’da son durum

İran’ın Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianush Jahanpur, Corona virüsünün ülkedeki son durumuna dair yeni açıklamalar yaptı. Son 24 saatte 9 kişinin daha ölmesiyle ülkede Corona virüsünden dolayı ölenlerin sayısı 43’e yükseldi. Taşıyıcıların da dahil olduğu vaka sayısına da 24 saat içinde 295 kişi eklendi. Böylece ülkede virüsü taşıyanların toplam sayısı 593’e ulaştı. Virüsün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 85 bin 691 olarak belirlenmişken bu İran’daki sayı oldukça küçük görünse de, virüsün bu bölgedeki yayılma hızı hiç de az değil.

Virüs, İran’da oldukça tehlikeli bir hal almış durumda. 100 milletvekiline yapılan testler sonucunda 5 milletvekilinde Corona virüsü saptandı. Ülkenin Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi de 25 Şubat’ta virüse yakalandığına dair açıklamalar yapmıştı.

Türkiye risk altında mı?

Ülkemizde de yakın zamanda Corona virüsüne karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalar yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’dan gelen uçaktakilerin karantinaya alınmasından sonra yapılan testlerde kimsede virüse rastlanmadığını açıklamıştı. Virüsün olduğu ülkelerden kaçınan Türkiye Hükümeti, şu ana kadar virüsün ülkeye ulaşmasının önüne geçti. Ancak Bakan Koca’nın da belirttiği gibi ülkemize ulaşmayacak diye bir şey yok ve bu yüzden gerekli önlemler alınmalı.