ABD merkezli dev yazılım şirketi Citrix, son günlerde yaşadığı veri hırsızlığıyla gündeme geldi. Bilgisayar korsanlarının büyük miktarda veri çaldığını açıklayan şirket, FBI'ın da durumu araştırdığını söyledi.

Dünya'nın önde gelen yazılım şirketlerinden biri olan Citrix, geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. İran bağlantılı bir hacker grubu tarafından yapılan siber saldırı sonucu, 6 TB ila 10 TB arasında veri çalındı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre çalınan verilerin çoğunluğu, hizmet alan şirketlerin işleriyle alakalı dokümanlardan oluşuyor.

Yaşanan veri hırsızlığı sonrası açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı: "Adli soruşturma sürüyor. İç ağımızı korumak adına bir siber güvenlik firmasıyla işbirliği içindeyiz. FBI da durumu soruşturmaya devam ediyor."

Herhangi bir ürün ya da hizmetin tehlikede olduğuna dair bir bulgu bulunmadığını söyleyen şirket yetkilileri, hangi belgelerin bilgisayar korsanları tarafından çalındığının henüz netlik kazanmadığını da ekliyorlar. Sistemdeki zayıf korumaya sahip parolaları hedef alarak güvenlik prosedürlerini atlatmayı başaran bilgisayar korsanlarının 'Password Spraying' (Şifre Püskürtme) olarak bilinen saldırı yöntemini kullandığı düşünülüyor.

Daha önce aynı grubun saldırıları hakkında Citrix ile iletişime geçtiklerini belirten siber güvenlik şirketi Resecurity'nin başkanı Charles Yoo, bilgisayar korsanlarının Citrix'in ağına ilk kez 10 yıl önce sızdıklarına dair bulgular olduğunu söyledi. Resecurity'ye göre bilgisayar korsanlarının hedefi; FBI, NASA ve Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketinin verilerini ele geçirmekti.

Citrix, ürün ve hizmetlerinin güvende kalması için çalıştıklarını açıklasa da çalınan verilerin ne derecede kritik bilgiler içerdiği, olayın büyüklüğünü ortaya koyacak. Önümüzdeki günlerde hangi kurumlara ait hangi dokümanların çalındığını ve çalınan dokümanların hangi hassas bilgileri içerdiğini hep birlikte göreceğiz.