Marvel filmlerinden yakından tanıdığımız Iron Man, kendi uçan kıyafetini yapmış ve bununla maceradan maceraya atılmıştı. Bu haberimizdeyse Gerçek dünyanın Iron Man’i diyebileceğimiz Richard Browning'in, tasarladığı jet kıyafeti ile denizi uçarak geçtiği anlara yakından bakacağız.

Günümüzden tam 85 yıl önce 1934’te Gerhard Zucker isimli bir Alman girişimci, İngiltere'nin güney kıyılarında yer alan Wight Adasına bir mektup göndermek için roket kullanmayı denemiş ve başarısız olmuştu. Günümüzdeyse Alman girişimcinin izinden giden bir İngiliz mucit, roket yerine jet motorlu bir elbise tasarladı ve açık denizin üstünden mektup ulaştırma görevini tekrar denedi.

Lymington'daki Hurst Kalesi'nden Wight Adası’nda yer alan Fort Albert'e kadar başarıyla ulaşan mucit, iki nokta arası boyunca toplam 1,3 km uçmayı başardı. Bu mesafe ile birlikte İngiliz Richard Browning, kişisel bir uçuş rekoru da kırdı. Dilerseniz gelin bu nefes kesici anlara yakından bakalım.

Gerçek Dünyanın Iron Man’i: Richard Browning

Bu yolculuk, İngiliz mucidin ilk yolculuğu değildi. Richard Browning, Gravity Industries’i, 2017 yılının Mart ayında kurdu ve o tarihten beri pek çok farklı minyatür jet motoru ve jetpack tasarladı. Browning, yine o zamandan beri şirketin amiral gemisi ürünü olan Iron Man tarzı bir jet elbisesi için ana test pilotu olarak görev yapıyordu.

Tehlikeli sayılabilecek bu yolculuğun tamamı sadece 75 saniye sürdü ve bu macera, Browning’e ait bir şirket olan Gravity Industries’in YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Tehlikeye pek de aldırış etmeyen Richard, daha öncesinde yaptığı bir açıklamasında “Oldukça iyi yastıklı ve zırhlıysanız, aslında bu almaya değer bir risk” ifadelerini kullanmıştı.

Richard, gelecekte bu kıyafetini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Uçmakla kafayı bozmuş bu adama, geleceğinde başarılar diliyoruz ve yaptığı işi hayranlıkla takdir ediyoruz.