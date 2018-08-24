Dünya farklı bir döneme girmeye başlıyor ve bir takım büyük şirketler artık işçi alımında üniversite mezuniyetini bir ön şart olarak görmemeye başladı.

ABD'nin ünlü iş ve işçi bulma istelerinden Glassdoor, iş arayışındaki kişileri oldukça ilgilendiren bir makale yayınladı. "Mezuniyet şartı aramayan 15 Yeni Şirket: Hemen Başvurun!" başlığıyla yayınlanan yazıda, iş arayışındaki kişilere umut aşıladı. İLGİLİ HABER Google Pixel 3'ün Çift Ön Kamerası Süper Selfieleri Mümkün Kılacak Dilerseniz yayınlanan listede yer alan ve birçoğunun ismine fazlasıyla aşina olduğumuz şirketlere beraber göz atalım. 1. Google 2. Ernst and Young (EY) 3. Penguin Random House 4. Costco Wholesale 5. Whole Foods 6. Hilton 7. Publix 8. Apple 9. Starbucks 10. Nordstrom 11. Home Depot 12. IBM 13. Bank of America 14. Chipotle 15. Lowe’s

Kaynak : https://www.cnbc.com/2018/08/16/15-companies-that-no-longer-require-employees-to-have-a-college-degree.html

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