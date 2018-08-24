Aralarında Google ve Apple'ın da Bulunduğu, İş Başvurularında Üniversite Mezuniyeti Aramayan 15 Şirket

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Dünya farklı bir döneme girmeye başlıyor ve bir takım büyük şirketler artık işçi alımında üniversite mezuniyetini bir ön şart olarak görmemeye başladı.

ABD'nin ünlü iş ve işçi bulma istelerinden Glassdoor, iş arayışındaki kişileri oldukça ilgilendiren bir makale yayınladı. "Mezuniyet şartı aramayan 15 Yeni Şirket: Hemen Başvurun!" başlığıyla yayınlanan yazıda, iş arayışındaki kişilere umut aşıladı.
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Dilerseniz yayınlanan listede yer alan ve birçoğunun ismine fazlasıyla aşina olduğumuz şirketlere beraber göz atalım.

1. Google

2. Ernst and Young (EY)

3. Penguin Random House

4. Costco Wholesale

5. Whole Foods

6. Hilton

7. Publix

8. Apple

9. Starbucks

10. Nordstrom

11. Home Depot

12. IBM

13. Bank of America

14. Chipotle

15. Lowe’s

Kaynak : https://www.cnbc.com/2018/08/16/15-companies-that-no-longer-require-employees-to-have-a-college-degree.html
Etiketler: apple, iş başvurusu
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