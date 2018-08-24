ABD'nin ünlü iş ve işçi bulma istelerinden Glassdoor, iş arayışındaki kişileri oldukça ilgilendiren bir makale yayınladı. "Mezuniyet şartı aramayan 15 Yeni Şirket: Hemen Başvurun!" başlığıyla yayınlanan yazıda, iş arayışındaki kişilere umut aşıladı.
Dilerseniz yayınlanan listede yer alan ve birçoğunun ismine fazlasıyla aşina olduğumuz şirketlere beraber göz atalım.
1. Google
2. Ernst and Young (EY)
3. Penguin Random House
4. Costco Wholesale
5. Whole Foods
6. Hilton
7. Publix
8. Apple
9. Starbucks
10. Nordstrom
11. Home Depot
12. IBM
13. Bank of America
14. Chipotle
15. Lowe’s