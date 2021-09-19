Günümüzde teknolojik iletişim araçları sayesinde ofis dışında uzaktan çalışmak oldukça yaygınlaştı. Özellikle COVID-19 salgını boyunca birçok sektörde de uzaktan online çalışma sistemine geçildi. Ancak şirket tarafından tahsis edilmiş bilgisayarları kişisel amaçlı kullanmak gizliliği tehdit ediyor.

Amerikalı teknoloji ve medya haberleri ağı The Verge’den Monica Chin’in açıklamasına göre iş için atanmış bilgisayarlarda kişisel kullanım önemli derecede gizlilik tehlikesi oluşturuyor. Şirketler Slack ve G-Suite Enterprise gibi şirket içi iletişimin sağlandığı programlarda hareketlerinize rahatlıkla erişebiliyor.

Şirketler çalışanlarının cihazlarını görüntülemek ve takip edebilmek için birçok yazılıma sahip olurlar. Coğrafi konum, internet geçmişi ve sosyal medya gezintilerinden fotoğraflara kadar her türlü kişisel veriler şirket tarafından görüntülenebiliyor.

Sözleşmelerle erişimi onaylayabilirsiniz

İş bilgisayarınızda kullandığınız uygulamalarla ya da iş yeri tarafından imzaladığınız yasal anlaşmalarla cihazın size ait olmadığını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden kişisel hesabınız dahi olsa aynı bilgisayarda oturum açmanız verilerinize erişilmesine yol açabilir. Siz yine de istediğiniz gibi kullanın ama iş bilgisayarlarınızda e-posta ve sosyal medya başta olmak üzere kişisel çevrimiçi uygulamaları kullanmanız gizliliğinizi tehdit edebilir.