İş Dünyasındaki Toplantılarda Hologram Dönemi Başlıyor

CES 2019 kapsamında gelen enteresan duyurulardan biri de Mimesys firması tarafından geliştirilen yeni nesil hologram teknolojisi oldu.

İş dünyası ve büyük şirketler günümüzde git gide evden çalışma sistemini benimser oldu. Apple gibi büyük şirketler dahi ülkemizde birçok operasyonunu home office olarak yürütüyor. Hal böyleyken, çalışanlar da toplantıları uzaktan gerçekleştirmek durumunda kalıyor.

Belki bugüne kadar telekonferanslar webcam aracılığı ile gerçekleştiriliyordu ancak yakın gelecekte bu durum bambaşka bir hal alacak. Hologram teknolojisi hayatımıza tam olarak henüz girmedi ancak Mimesys'in iş dünyasına özel olarak geliştirdiği artırılmış gerçeklik setiyle toplantılar, pek yakın zamanda bu şekilde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl konsept tasarımı basına gösterilen Mimesys, bu sene çok daha güçlü görünüyor. Magic Leap aracılığı ile gerçekleştirilen konferanslarda oldukça başarılı sonuçlar alındı. Önceki jenerasyonda bulunan geçici kesintiler ve kaybolma sorununun da giderildiği belirtiliyor.

Buna karşın Mimesys ürünün halen piyasaya çıkacak durumda olmadığını ve geliştirilmeye devam edileceğini belirtti. Çok yakın zamanda bu teknolojiye dair yeni bilgiler de paylaşılacak.