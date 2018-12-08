İş Görüşmelerinde Verilebilecek Birbirinden Kötü 7 Cevap

İş görüşmeleri fazlasıyla stresli olabiliyor. Çok istediğimiz bir işi almak için bize sorular sorulduğunda ise sakinliğimizi koruyabilirsek işe kabul edilme şansımız oldukça yüksek ancak bazen sakinliğimizi koruyamayarak klişe cevaplara kaçabiliyoruz. Peki, bunların yerine neler söyleyebiliriz?

Bir iş görüşmesi ayarladığınız zaman çok büyük bir şey başardınız gibi görülebilir, ki sizin için gerçekten de öyle. Hayalinizdeki işi elde etmek için önemli bir adım attınız. Ancak işe alım yapanlar için bu durum yalnızca günlük bir rutinden ibaret. En nihayetinde bu işi profesyonel olarak yapanlar yılda binlerce defa olmasa bile yüzlerce iş başvurusuyla ilgileniyorlar.

Burada hevesinizi kırmayı amaçlamıyoruz ya da işe alım yapanların sizi umursamadığını söylemiyoruz. Söylemeye çalıştığımız şey, verdiğiniz cevaplar size ilginç ya da yaratıcı gibi görünürken onların en azından on defa duymuş olduğu cevaplar olabileceği gerçeği. Eğer gerçekten aradan sıyrılarak parlamak istiyorsanız klişe cevaplardan uzak durmalı ve ne tür cevaplar aradıklarını bulmalısınız.

Peki, hangi iş görüşmesi cevaplarını vermemelisiniz? İsterseniz hemen incelemeye başlayalım.

Durum 1

S: Kendinizden bahseder misiniz?

C: Aile hayatı, tıbbi geçmiş ya da profesyonel hayatta yapılmış hatalarla ilgili bilgi vermek

Neden kötü?: İş görüşmelerinde ya da iş hayatınızda aleyhinize kullanılabilecek kişisel bilgileri vermekten kaçının. Ayrıca eksikliklerinizden bahsetmeyi de bırakmanız gerekiyor. Eğer iş görüşmesine çağrıldıysanız, işi yapabileceğinize inanıyorlardır. Onları yapamayacağınız konusunda ikna etmek, yapmanız gereken şeyin tam tersi.

Ne demeniz gerekiyor?: Bu zamana kadarki iş deneyimlerinizden ve donanımlarınızdan bahsedin. Gerçekten kendinizden bahsetmek istiyorsanız ilgi duyduğunuz alanlardan ve hobilerinizden bahsedebilirsiniz.

Durum 2

S: Firmamız hakkında neler biliyorsunuz?

C: Bariz detaylar vermek ya da direkt cevaplar vermekten kaçınmak

Neden kötü?: Başvurduğunuz firmayı araştırmamak, karşınızdaki insanlara işi ciddiye almadığınız, tembel olduğunuz ya da aslında ilgili olmadığınız izlenimini verecektir. On beş dakikalık bir araştırma bile size bu soruyu geçmek için yeterli bilgiyi sağlayacaktır.

Ne demeniz gerekiyor?: Firmanın sağladığı hizmetlerden bahsedin, iş modelini ve hedef piyasasını söyleyin. Bunlar yeterli olacaktır.

Durum 3

S: En iyi özeliğiniz nedir?

C: “Takım çalışmalarında iyiyimdir.”

Neden kötü?: Bu cevap fazlasıyla geniş ve kişisel yetenekleriniz hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Herkes takım çalışması yapabilmeli, bu sebeple bu ‘özellik’ sizi diğerlerinden ayırmıyor.

Ne demeniz gerekiyor?: NASIL takım çalışması yapabildiğiniz konusunda belirli özelliklerinizi söyleyin. NEDEN takım çalışmasının önemli olduğunu düşündüğünüzü açıklayın. Önceki iş tecrübelerinizden örnekler verin.

Durum 4

S: En zayıf noktanız nedir?

C: “Çok çalışırım/Mükemmeliyetçiyim.”

Neden kötü?: Bu cevap, genellikle çok çalışmanın ya da mükemmeliyetçi olmanın içten içe iyi bir özellik olduğunu bildiği halde üstü kapalı şekilde kötü bir özellik olarak öne süren adaylardan gelir. Kim en büyük zayıflığı mükemmele ulaşmak için canını dişine takan birini istemez ki?

Ne demeniz gerekiyor?: Adaylar dürüst olmalılar. Zayıf noktalarınızı dürüst bir şekilde paylaşıp bu sorunları çözmeyi istediğinizi söylerseniz karşınızdaki insanlar, sizi kendi kendisinin farkında ve gelişime açık biri olarak görecektir.

Durum 5

S: Kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz?

C: Burada/Bu işi yaparken görüyorum.

Neden kötü?: İşi gerçekten isteyen adaylar genelde bu cümleyi sadakat ve bağlılıklarının bir nişanesi olarak sunarlar ancak bu cevap hırsınızın olmadığını gösterir. Sizi işe alanlar beş yıl sonra aynı pozisyonda olmak istediğinizi değil, şirkete ve kendinize katacağınız şeyleri duymak ister. Beş yıl fazlasıyla uzun bir süre ve patronunuza bu süre zarfında gelişmeyeceğinizi söylemek pek de zekice sayılmaz.

Ne demeniz gerekiyor?: İşi gerçekten isteyen adaylar doğal bir gelişmenin zamanla olacağını bilirler ancak ekstra bir araştırma kötü olmayacaktır. Firmanın içerisindeki belirli departmanları bilir ve amaçlarınızı düzgün bir dille bildirirseniz bu sizi daha öne atacaktır.

Durum 6

S: Neden bu firmada çalışmak istiyorsunuz?

C: İşe ihtiyacım var.

Neden kötü?: Eğer bu cevabın dürüst ya da komik bir cevap olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Ancak işi kaybetmenize sebep olabilecek düzeyde komik bir cevap.

Ne demeniz gerekiyor?: Bu soruya geçerli bir cevap verebilmeniz için firmanın hedefleri hakkında küçük bir bilgiye ihtiyacınız olacaktır. Örneğin “xxxxxx endüstrisinde lider durumdasınız ve ben de bu öncü firmaya bir değer katmaktan büyük mutluluk duyarım” ya da “xxxxxx konusundaki amaçlarınız benim kişisel değerlerimle fazlasıyla uyumlu”.

Durum 7

S: Bu pozisyon için neden sizi seçmeliyiz?

C: “Çünkü fazlasıyla hevesliyim.”

Neden kötü?: Hevesli olmak sizi diğer adayların arasından ayırmaz. Görüşmenin başında anlattığınız özelliklerinizle aynı doğrultuda olan daha yaratıcı ve uygun cevaplar vermeniz yararınıza olacaktır.

Ne demeniz gerekiyor?: Heves kavramınızı, daha önceki firmalarda yaptığınız işlerden örnekler vererek daha somut şekillerde açıklayın. Ne kadar aktif çalıştığınızdan ya da iş dışında kendinizi nasıl geliştirdiğinizden bahsedin.

Evet, son durumla birlikte küçük bir tavsiye niteliğinde olan önerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer bir iş görüşmesine giderseniz yapmanız gereken başlıca şeyleri sizler için derledik. Eğer sakin kalıp (rahatlık seviyesine kaçmadan) dürüst olabilirseniz yapabileceğinize inanıyoruz.