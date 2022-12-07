Virüs, Bakteri ve Beslenme Kaynaklı İshale Ne İyi Gelir?

İshal, günlük hayatın işleyişini olumsuz yönde etkileyen, vücudun su kaybetmesine sebep olarak dengesini bozan bir hastalıktır. Peki ishale ne iyi gelir?

İshal, normal günden farklı olarak daha fazla, sulu ve gevşek bir şekilde gerçekleşen dışkının çıkarıldığı bir bağırsak sorunudur. İshal, birkaç günde kendiliğinden geçebileceği gibi bazı durumlarda daha uzun süreli de olabiliyor. Geçici ishal durumuna akut ishal denir. Akut ishal, 1-2 gün içerisinde kendiliğinden geçebilen rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık virüs, bakteri ya da bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu olabilir. Daha uzun süreli devam eden ishal ise kronik ishal türüdür.

Kronik ishal, en az dört hafta boyunca devam eden ve genellikle bağırsaklarda oluşan bir hastalığın sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktır. Tıbbi bir durum sonucu ortaya çıkar. Örneğin, çölyak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu ya da sürekli enfeksiyon rahatsızlıkları sonu kronik ishal görülmesi olasıdır. Bu rahatsızlardan kaynaklı oluşan ishal problemi kişiye ciddi rahatsızlıklar verebilir.

Temelden başlayalım, neden ishal oluruz?

Bazı tıbbi rahatsızlıklar, bakteri, virüs ve bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan ishal probleminin kaynakları bunlarla sınırlı değildir. Bu rahatsızlığın oluşmasını sağlayan birçok neden vardır. İshale neden olan en yaygın etkenlerden bir tanesi bakteri ve parazitlerdir.

Bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş, üzerinde bakteri ya da parazit oluşmuş besinlerin tüketilmesi, kirlenmiş, yosunlaşmış suyun içilmesi gibi durumlarda vücuda bakterilerin girmesi mümkündür.

Bazı ilaçlar da ishale neden olabiliyor

Vücuda giren bakteriler bağırsaklarda hareketliliğe neden olarak ishal hastalığının oluşmasına sebep olur. Bu durumlarda vücutta bulunan bakterinin atılması için bir antibiyotik tedavisine başlanılması ve hekim kontrolü altında olması önemlidir. Bazı ilaçlar da ishale neden olmaktadır.

Hatta bu ilaçların arasında bazı antibiyotik tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunmaktadır. Bu ilaçlar vücutta bulunan zararlı bakterilerin yok olmasını sağlarken aynı zamanda yararlı bakterilerin de kaybolmasına neden olur.

Bu durumda da vücudun dengesinde değişiklikler oluşturur ve sindirim sisteminin bozulmasına neden olur. Özellikle antibiyotik ilaçları hekim kontrolünde kullanmalı ve gereğinden fazla bu ilaçların kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kanser tedavisinde kullanılan ve magnezyum içeren ilaçlar da ishal oluşumuna neden olan ilaçlar arasında yer alır.

Birtakım tıbbi rahatsızlıkların ishale yol açtığını daha öncede belirtmiştik. Özellikle sindirilmesi zor olan ya da midesinde rahatsızlıklardan sindiriminde zorluk yaşanan besinlerin tüketilmesi ishale neden olur. Örneğin, laktoz içeren süt ve süt ürünlerinin sindirilmesi zor olduğu için bu ürünleri tüketen kişilerde ishal görülebilir.

Ya da çölyak hastalarının da tüketmemesi gereken besinleri tükettikleri zaman vücut bu besinlerin sindirimini kolaylıkla yapamayabilir. Bu durumda da benzer şekilde ishal durumu görülür. Ayrıca yaşa bağlı olarak laktoz intoleransı artabilir. Çocuklarda bulunan laktoz sindirilmesine yardımcı olan enzimler yaş ilerledikçe düşer. Bu durumdan kaynaklanan rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Şeker türlerinden biri olan fruktozu da sindirmekte zorlananlar olabilir.

Özellikle meyveler ve balda bulunan fruktoz şekeri ve tatlandırıcı olarak kullanılan ürünler ishal oluşumuna neden olur. Ek olarak kişinin tıbbi bir geçmişi varsa, geçirdiği bir cerrahi müdahale varsa (karın ve safra kesesi ameliyatları gibi) bu durumlardan sonra da ishal rahatsızlığı görülme olasılığı vardır.

Virüs, bakteri ve beslenme kaynaklı ishale ne iyi gelir?

Bol bol su tüketmek

Dengeli ve düzenli beslenme

İshal rahatsızlığı bir iki gün gibi kısa bir sürede kendiliğinden geçebilir bu durumlarda vücudun daha fazla su kaybetmesini önlemek için bol miktarda su tüketilmesine özen göstermelisiniz.

Eğer bakterilerden kaynaklı bir ishal rahatsızlığı var ise antibiyotik ilaçlar kullanarak bu bakterilerin vücuttan kaybolmasını sağlayabilir ve bu sürede dengeli ve düzenli beslenerek vücut direncinin artmasını sağlayabilirsiniz. Fakat ishal probleminiz viral bir nedenden kaynaklanıyor ise kullandığınız ilaçlar etki etmeyecektir.

İshal durumunda hasta beslenmesine dikkat etmelidir. Yüksek miktarda sıvı ve mineral kaybı yaşayacağından ekstra takviyeler almalıdır. Bu süreçte kırmızı et ve meyve tüketimini artırmalıdır. Sıvı kaybının göz ardı edilmemesi gereken bu durumlarda özellikle çorba tüketilmelidir. İshalin yavaşladığı ya da tamamen kesildiği durumlarda yavaş yavaş katı yiyeceklere geçilmelidir. Ayrıca böğürtlen, kuru meyveler, üzüm, hurma, armut, kafein ve alkol gibi ishal hastalığını olumsuz yönde etkileyecek ürünlerden de uzak durmalıdır.

İshale iyi gelen bitkisel çözüm önerileri:

İshal rahatsızlığının en büyük problemlerinden bir tanesi sıvı kaybı dır. Sıvı ve elektrolit kaybını önlemek için evinizde hızlıca bir karışım hazırlayabilirsiniz. Tuvaletten çıktıktan sonra hazırlayacağınız bu karışımdan yarım su bardağı kadar içmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede hem sıvı ihtiyacınızı karşılayacak hem de ishalinizin kesilmesini sağlayacaksınız. Karışım tarifi ise şöyledir; bir litre ılık suyun içine bir yemek kaşığı şeker ile bir tatlı kaşığı tuz ilave edilir. Şeker ve tuz eriyene kadar karıştırılır. Oluşan bu su, her tuvalet sonrası içilir.

dır. Sıvı ve elektrolit kaybını önlemek için evinizde hızlıca bir karışım hazırlayabilirsiniz. Tuvaletten çıktıktan sonra hazırlayacağınız bu karışımdan yarım su bardağı kadar içmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede hem sıvı ihtiyacınızı karşılayacak hem de ishalinizin kesilmesini sağlayacaksınız. Karışım tarifi ise şöyledir; bir litre ılık suyun içine bir yemek kaşığı şeker ile bir tatlı kaşığı tuz ilave edilir. Şeker ve tuz eriyene kadar karıştırılır. Oluşan bu su, her tuvalet sonrası içilir. İshal rahatsızlığı olan kişiler bazı besinleri daha sık tüketmelidir. Özellikle haşlanmış patates ya da püresi, pirinç çorbası, muz, yoğurt, havuç, elma (kabuksuz), ayran gibi besinlerin ishal süresince tüketilmesine özen gösterilmelidir. Kuruyemişlerden sarı leblebi ve kraker de ishalinizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

de ishalinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. İshal olan kişilerin daha çok haşlama, fırınlama, buharda pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanmış gıdaları tüketmesi gerekir. Özellikle hazırlanan yemeklerde yağ miktarı azaltılmalıdır. Yağsız dana eti, tavuk, kuzu eti gibi besinler ızgara ya da haşlama olarak hazırlanmalı ve tüketilmelidir. Beslenme ishal iyileşmelerinde çok önemlidir. Kötü beslenme ishale neden olduğu gibi iyi bir beslenme de hem ishali önler hem de ishalin iyileşmesine yardımcı olur.

kullanılarak hazırlanmış gıdaları tüketmesi gerekir. Özellikle hazırlanan yemeklerde yağ miktarı azaltılmalıdır. Yağsız dana eti, tavuk, kuzu eti gibi besinler ızgara ya da haşlama olarak hazırlanmalı ve tüketilmelidir. Beslenme ishal iyileşmelerinde çok önemlidir. Kötü beslenme ishale neden olduğu gibi iyi bir beslenme de hem ishali önler hem de ishalin iyileşmesine yardımcı olur. İshale iyi gelen yöntemlerden bir tanesi de limonlu kahvedir. Tadını çok sevmesek de bu karışım ishalin iyileşmesinde oldukça etkilidir. Bir tatlı kaşığı toz türk kahvesinin üzerine birkaç limon suyunu damlatarak tükettiğinizde ishalinizin çok daha hızlı bir şekilde geçtiğini fark edeceksiniz.

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