Işık Hızıyla Evrenin Bir Ucundan Diğerine Gitmek Mümkün mü?

Eğer evren modern bilimin son tespitlerine göre 93 milyar ışık yılı uzunluğunda çapa sahipse, ışık hızındaki bir araçla uçtan uca gitmek ne kadar sürer? İşler hemen ilk aklınıza geldiği gibi gerçekleşmiyor.

Uçtan uca 93 milyar ışık yılı. En azından, modern bilim teknikleriyle ölçümleyebildiğimiz uzaklık bu. Ayrıca evrenin sürekli genişlediği gerçeği de var. Aslında sığ bir şekilde 93 milyar ışık yılı demek pek anlam ifade etmiyor, sadece izlenim kazandırıyor. Sürekli genişleyen bir evrenin ölçüsünü sabit bir sayıyla ifade etmek güç.

Eğer ışık hızında seyahat ederseniz, evrenin diğer ucuna asla yetişemezsiniz. Bu nedenle teorik olarak yolculuğunuz sonsuzlaşır, hiç ulaşamayacağınız bir uca doğru hareket içinde olursunuz. Aynı zamanda evrende ışık hızında seyahat etseniz bile bazı kapalı alanlar var.

Bu kapalı alanların “kozmik olay ufkunun” denilen ötesinde olduğu söylenir. Mesela kara delikler de olay ufkunun ötesinde olan varklık olduğuklarından onları çıplak gözle göremeyiz. Varlıklarını ancak ve ancak etraflarında yarattıkları etkileri gözlemleyerek kanıtlayabiliyoruz. Bu bölgelerde, seyahat etme eylemini gerçekleştiremezsiniz.

Evrenin ucundan ucuna seyahat etmek isterken, varmak istedğiniz nokta sürekli ilerlediği için ona yaklaşmanız sonucu değiştirmeyecektir.

Bu konuda size yardımcı olacak en güzel anlatı Aşil ve kaplumbağa paradoksudur:

Bir gün Aşil ve bir kaplumbağa yarışmak isterler. Aşil son derece atletik ve hızlı olduğu için kaplumbağaya 100 metre önden başlamasını söyler. Aşil, dev kaplumbağadan 10 kat daha hızlıdır. Yarış başlar, Aşil birim zamanda kaplumbağanın yarışa başladığı noktaya varır. Bu süre zarfında kaplumbağa, Aşil’in 10’da 1’i kadar yol gitmiştir. Yani Aşil ve kaplumbağa arasında 10 metrelik bir fark vardır. Kısa bir süre sonra Aşil 110. metreye ulaşır, bu süre zarfında kaplumbağa yine yol katetmiş, 1 metre ilerlemiştir. Olaylar bu şekilde gelişmeye devam eder, Aşil kaplumbağayı hiçbir zaman yakalayamaz. Çünkü her zaman aldığı mesafenin 10’da biri kadar öndedir. Bu durum sezgisel olarak korkunç, ancak bilimsel olarak doğrudur.

Kısaca özetlemek gerekirse, evrenin bir ucundan diğerine varmanız imkansızdır. Ayrıca yolunuza içindeki gerçeklerin ne olduğu bilinmeyen olay ufkunun ötesinde boşluklar da çıkacaktır.