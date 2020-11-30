Birleşik Krallık üyesi ülkelerden bir tanesi olan İskoçya, evlerde %100 yeşil hidrojen kullanıma başlamaya hazırlanıyor. Bu hamlenin, karbonsuz gelecek için oldukça önemli olduğu dile getiriliyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünyanın geleceği konusundaki en büyük tehditler olmaya devam ederken bu konuda çeşitli önlemlerin alındığı, yatırımların yapıldığını görüyoruz. İşte bu tür hamlelerden bir tanesi de Birleşik Krallık üyesi İskoçya'dan geldi.

Engadget'ta yer alan habere göre Birleşik Krallık enerji düzenleyicisi Ofgem, İskoçya'nın 300 evde yemek pişirme ve ısınma konusunda doğal gazın yerine yeşil hidrojen denemelerine başlayacağını duyurdu. Ayrıca Ofgem, bunun dünyada bir ilk olduğunu da dile getirdi.

İskoçya'da yeşil hidrojen dönemi başlıyor

İskoçya'nın gaz şirketi SGN, dört yıl boyunca kullanılması için Fife şehrindeki evlere ücretsiz olarak hidrojen ısıtma sistemleri ve ocakları yerleştirecek. Buradaki hedef ise elektroliz vasıtasıyla elektrik ve sudan elde edilen karbonsuz hidrojenin, Birleşik Krallık'ın karbon hedeflerine ulaşmasına yardım edip etmeyeceği.

Hidrojen son dönemde oldukça popüler olsa da tamamen kusursuz olduğunu söylemek şu aşamada pek mümkün değil. Örneğin; hidrojen elektrolizinin sadece %80'i verimli olarak kullanılıyor. Yani kullanılan elektriğin %20'lik kısmı heba oluyor.

Birleşik Krallık'taki evlerin %85'lik diliminin gazlı ocak kullanması sebebiyle yeşil hidrojen kullanımının oldukça önemli olduğu ifade ediliyor. Tabii bu, Birleşik Krallık'ın sera gazı salınımı hedefleri için de oldukça önemli bir noktada bulunuyor. Birleşik Krallık, 2050'ye kadar sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

İngiltere merkezli National Grid şirketinden Antony Green, karbonsuz gelecek hedefine ulaşılmak isteniyorsa metanın, hidrojen gibi yeşil alternatiflerle yer değiştirmesi gerektiğini dile getiriyor.