Islanan Cep Telefonunuzu Hasarsız Kurtarmanın Yolları

Yanlışlıkla suyla temas eden telefonunuzu birkaç adımda kurtarmak mümkün. En azından denemeye değer olan bu adımları sizler için sıraladığımız yazımıza bir göz atarak bu üzücü durumdan herhangi bir aksilik yaşamadan kurtulabilirsiniz.

Su geçirmeyen telefonlar her ne kadar yaygınlaşmaya başlamış olsa da hepimizin başına bir telefonu suya düşme tehlikesi gelmiştir değil mi? Peki ya bu üzücü durum gerçeğe döndüğünde neler yapacağımızı biliyor muyuz? Gelin beraber bir kez daha hatırlayalım.

Su hasarını azaltmak için hızlı hareket edin:

Eğer telefonunuz suya düştüyse ve herhangi bir engele takılmış durumda değilse olabilecek en hızlı sürede çıkarın. Telefonunuz ne kadar uzun süre suya temas ederse o kadar çok hasar alır hatta çok uzun süre suda kalan telefonunuzu kurtaramama ihtimaliniz de maalesef ki mevcut.

Telefonunuz fişe takılıysa hemen gücü kesin:

Cihazınız şarj kablosuna bağlıyken suya düşmüş durumdaysa onun sudan çıkarmadan önce mutlaka prize giden gücü sonlandırmanız gerekiyor. Aksi halde elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Telefonunuzu hemen kapatın:

Cihazınız çalışıyor gibi görünse de hemen kapatın çünkü açık bırakmak kısa devreye sebep olabilir.

Pili varsa çıkarın ve kağıt havlu üzerine koyun:

Telefonu sudan çıkardıktan sonra hızlı bir şekilde kağıt havluların üzerine koymalı ve çıkarabildiğiniz parçalarını hemen çıkarmalısınız.

SIM kartı çıkarın:

Kartı çıkardıktan sonra kuru bir bezle silin. Tekrar kullanana kadar havlu peçete üzerinde bekletin.

Olabilecek tüm aksesuarları çıkarın:

Koruyucu kapaklar, ekran filmi, kulaklık, hafıza kartı gibi aksesuarların hepsini hızlı bir biçimde çıkarmanız gerekiyor. Düzgün kuruması için telefonun tüm yuvaları havaya maruz kalmalı.

Telefonunuzu pirinç dolu kaba koyun:

Büyük bir kaseye döktüğünüz yaklaşık 1 kg pirincin içinde telefonunuzu ve eğer varsa pilini 48 ila 72 saat bekletmeniz gerekiyor. Pirinç, içeride kalan nemin dışarıya çıkmasını sağlayacak.

Telefonunuzu kurulayın:

Kurulama işlemi için mutlaka yumuşak bir bez havlu kullanın.

Vantilatörden faydalanın:

Tüm adımları yaptıktan sonra telefonunuzu bir vantilatörün önünde açık havada bekletmek de iyi bir seçenek.

Telefonunuzu açın:

48-78 saat bekledikten sonra artık telefonunuzu açmayı deneyebilirsiniz ancak mutlaka kuru göründüğünden emin olun. Telefonunuzu yeniden açmak için ne kadar çok beklerseniz kurtarma olasılığınızın da o kadar yüksek olduğunu unutmayın.