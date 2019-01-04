Qualcomm'un piyasadaki tekel pozisyonunu kötüye kullanma davası başladı. Daha önce Apple'a açtığı davaları kazanan Qualcomm'un başı bu sefer dertte gibi görünüyor.

Amerikan Federal Ticaret Komisyonu’nun, Qualcomm’un mobil çip pazarında hakim olan konumunu kötüye kullandığı için açtığı dava bugün itibariyle başladı. Bu duruşmanın sonuçlarının akıllı telefon sektörü üzerinde büyük etkisi olacağı düşünülüyor.

Görülen davada jüri dışı hüküm verilmesi durumunda, şirketin Apple gibi telefon üreticilerine verdiği lisanslarda bazı değişikliklere gidilecek. Apple Qualcomm aleyhinde açılan davayı yakından izleyecek. Bu davanın sonuçları Apple ve Qualcaomm arasında süregelen sorunların çözülmesinde de büyük rol oynayacak.

Qualcomm her ne kadar akıllı telefon yongaları üretse de, asıl kazancını aldığı patentlerin lisanslarını diğer firmalara satarak kazanıyor. 2017’de Qualcomm’a açılan diğer bir davanın konusu ise “lisans yoksa, çip de yok”. Qualcaomm lisans almayı kabul etmeyen firmalara çip de satmamıştı.

Apple’ı çip alma konusunda köşeye sıkıştıran Qualcomm, kendisinden lisans almasını zorunlu koşarak, Apple’ı Intel’e karşı bir anti-rekabet anlaşmasına itmişti.

Qualcomm yapılan bu suçlamalar karşısında, teknik liderliği sayesinde pazarda hakim konuma ulaştığını ve çığır açan araştırma-geliştirmeleriyle beraber patent lisans oranlarının gayet makul seviyede olduğunu söyledi.

Apple ve Qualcomm açılan davalar sonucunda resmen bir darboğaza girdiler. Apple, Qualcomm’u tekel pozisyonunu kötüye kullandığı için dava ederken, Qualcomm’da Apple’ı patentlerini izinsiz kullandığı için dava etti. Qualcomm en son Aralık ayında, Apple’ın Çin ve Almanya’da satışlarını kısıtlayan bazı önlemler aldırmıştı.