İspanya rekabet otoritesi, Apple'ın App Store'daki rekabete aykırı olabilecek uygulamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Teknoloji devi, milyarlarca dolar cezayla karşı karşıya kalabilir.

Son zamanlarda Avrupa Birliği’nin yasalarıyla başı dertte olan Apple’a, şimdi de İspanya’dan bir darbe geldi. Ülkenin rekabet otoritesi, teknoloji devine yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

İspanya Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu (CNMC), Apple’ın App Store’da rekabete aykırı olabilecek faaliyetleri nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

Geliştiricilere haksız ticaret koşulları oluşturması nedeniyle ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir

İlk olarak Reuters tarafından bildirilen habere göre CNMC, şirketin uygulamalarını platform üzerinden dağıtan geliştiricilere haksız ticaret koşulları dayatabileceği endişelerini dile getirdi ve bu kapsamda App Store hakkında bir soruşturma başlattı.

Eğer rekabet otoritesinin suçlamaları doğrulanırsa Apple, küresel yıllık cirosunun %10’una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu, şirketin yıllık yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiğini düşündüğümüzde milyarlarca euro’luk ceza alabileceği anlamına geliyor.

Soruşturmanın sonuçlanmasının 2 yılı bulabileceğini belirtelim. Bir Apple sözcüsü, rekabet kurumunun endişelerini anlamak ve gerekli adımları atmak için çalışacaklarını belirtti. App Store kurallarının tutarlı ve adil olduğuna inandığını, gelirlerinin %90’ından fazlasının geliştiricilere ödendiğini de ekledi.

AB, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile teknoloji sektöründeki daha küçük rakipler için eşit bir rekabet ortamı sağlamayı amaçlıyor ve büyük teknoloji şirketlerine baskı kuruyordu. Apple da buna uymak için kıtada üçüncü taraf uygulama mağazalarına kapılarını açmak zorunda kalmıştı. Bunun dışında Avrupa Komisyonu’nun martta rakip müzik uygulamalarına karşı engelleyici faaliyetlerinden dolayı Apple’a 2 milyar dolar ceza verdiğini de görmüştük. İspanya’dan bu tarz bir sonuç çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.