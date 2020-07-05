İspanya’da Son 24 Saatte İkinci Karantina Bölgesi Açıklandı

İspanya’da koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermesinin ardından hükumet, ikinci karantina bölgesini açıkladı. Covid-19 salgını nedeniyle La Marina bölgesine giriş ve çıkışlar beş günlüğüne yasaklandı.

Koronavirüs pandemisi uzun süre karantina süreçleriyle devam etmişti. Daha sonra da adım adım normalleşme yoluna gidilmişti. Öte yandan normalleşmede sorun çıkması sonucunda yönetimlerin tekrar karantina yoluna gidebileceği ifade edilmişti.

İspanya’da vakaların ani ve hızlı bir şekilde yükselmeye başlamasından sonra da bu önlemler tekrar gündeme gelmişti. Ülkede 24 saat içinde ikinci bir bölgede daha karantina ilan edildi. La Marina adlı bölgedeki karantina 5 gün sürecek.

Karantinaya geri mi dönülüyor?

Pazar gecesinden itibaren İspanya’nın La Marina bölgesine beş gün boyunca giriş ya da çıkış yapılamayacak. Karar, bölgede yapılan taramalarda 100 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından alındı.

Ülkenin kuzeybatısında bulunan bölgede ayrıca kamuya açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirilirken, aynı hanede yaşayan kişiler hariç 10 kişiden daha kalabalık buluşmalar da yasaklandı.

Bölgenin nüfusunun 70 bin kişi olduğu belirtilirken bu vatandaşların, La Marina’nın 14 belediyesi arasında serbestçe dolaşabileceği ifade edildi. Yine de kişilere kendi bölgelerinden çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Salgının kontrol alınması pek kolay değil

Bölgenin sağlık bakanı olan Jesus Vazquez Almuina, yaptığı açıklamada artışın özellikle bölgedeki bazı barlarla ilişkilendirildiğini ifade etti. Muhtemelen kamuya açık alanlarda sosyal mesafe kurallarının ihmal edilmesi salgını yeniden canlandırdı ancak henüz resmi bir açıklama yok.

İspanya’da daha önce de Katalonya'daki Segria bölgesinde süresiz olarak bir karantina kararı açıklanmıştı. Bölgede yaşayan 209 bin kişi, belirsiz bir süreliğine bölgelerinin dışına çıkamayacak, dışarıdan kimse de bu bölgeye giremeyecek. İspanya’da toplam vaka sayısı 205,545 olurken ölümlerin sayısı ise 28,385 olmuştu.

Sosyal mesafeye dikkat etmek, maske takmak ve hijyenimize özen göstermek, gelecekte bizim de benzer önlemler almak zorunda kalmamızı önleyecektir. Bu dönemde hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak bizim elimizde.