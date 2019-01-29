Avrupa’nın en yoğun 6. havaalanında park edilmiş durumda bekleyen bu uçağın etrafında büyük bir gizem perdesi bulunuyor.

İspanya’nın Madrid kentinde bulunan Adolfo Suarez Barajas Havaalanı, İspanya’nın en yoğun havaalanı olma özelliğine ve fiziksel olarak da Avrupa’daki en büyük hava alanı olma vasfına sahip.

Bu havaalanına birisi bir uçak indirip sonra da bırakıp gitse, mutlaka birinin uçağı getiren kişiyi görmesi gerekir. McDonnell Douglas MD-87 sınıfı bu uçağı kimin getirip buraya bıraktığı ise bilinmiyor. Üstelik bu küçük bir uçak da değil; orta menzilli, orta sınıf bir jet uçağından bahsediyoruz.

Barajas Havaalanı'nın şu andaki yöneticisi olan Elena Mayoral, Resmi Devlet Gazetesi’nde yayınladığı açıklamada, EC KRV lisans plakalı hava aracının “açıkça terk edilmiş olduğunu” ve kimse gelip almazsa açık arttırma ile satılacağını belirtti.

EC KRV’nin 1990 yılında üretildiği belirtiliyor. Üretimin ardından Barajas Havaalanı merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Iberia Hava Yolları'nın satın aldığı uçak, 2008’de Pronair’e, 2009 yılında da kargo firması Saicus Air’e satıldı. 2010 yılında faaliyetlerini sonlandıran firma, hem MD-87’yi hem de diğer uçağı Boeing 737-300F’yi kaderine terk etti.

Uçağın yıllarca havaalanında beklemesine neden izin verildiği, havaalanı yetkililerinin geçen yaklaşık on yılda neden uçağın sahibini aramadıkları ise merak konusu.

Elena Mayoral, uçağı açık arttırmaya koymadan önce bir yıl boyunca her üç ayda bir ilan yayınlamak zorunda. Yıllardır uçmayan bu MD-87’nin kaç paraya satılacağı da ayrı bir merak konusu. Normalde bu uçaklar 4.8 milyon dolardan alıcı buluyor.