İspanya'da Vaka Patlaması Yaşatan Doğum Günü Partisi

Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, bu ayın başlarında yasa dışı olarak düzenlenen bir doğum günü partisini konuşuyor. Aktarılan bilgilere göre Katalonya, Lleida'daki partiye katılan herkese hastalığın bulaşması, şehirdeki vakaların dramatik şekilde artmasına neden olmuş.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde yer alan Lleida kentinde yasa dışı olarak düzenlenen bir doğum günü partisine katılan 20 kişiden tamamı COVID-19 hastalığına yakalandı. İspanyol sağlık yetkilileri, olayın ardından şehirde uygulanan sıkı karantina önlemlerinin bir süre daha devam etmesi çağrısında bulunuyor.

Yetkililer, Lleida’da 7-13 Mayıs arasında 45 olan yeni vaka sayısının, 14-21 Mayıs arasında 142'ye yükseldiğini belirtiyor. İspanya’da uygulanan kurallar çerçevesinde sosyal bir toplantıya en fazla 10 kişi katılabiliyor. John Hopkins Üniversitesi'ne göre ülkede şu ana kadar COVID-19 kaynaklı 27.000’den fazla ölüm yaşandı. Vaka sayısı ise 284.986’yı aşmış durumda.

İspanya Sağlık Bakanlığı COVID-19 departmanı başkanı Fernando Simón, söz konusu olayla ilgili olarak The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "Hepimiz ailelerimizle veya sevdiklerimle görüştüğümüz için ölüyoruz. Masum küçük bir parti, ikinci bir salgın dalgasına yol açabilir. Henüz normale dönmedik. Tehlike hala devam ettiği için, yavaş hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. İspanyol yetkililere göre partiye katılan COVID-19 hastası dört kişi, aynı ortamda bulunan diğer tüm insanlara virüsü bulaştırdı.

7 Haziran’a kadar geçerli olan olağanüstü halin söz konusu tarihten sonra uzatılıp uzatılmayacağı şimdilik belli değil. İspanyol makamların açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı sadece bir ölüm gerçekleşti. Son bir haftada hayatını kaybeden kişi sayısı ise 39.