Pegasus gibi dünyayı sarsan casus yazılımlara ev sahipliği yapan İsrail, siber güvenlik şirketlerinin bu yazılımları satabileceği ülke sayısını 37’ye düşürdü. Yeni listede olmayanlar arasında daha önce Pegasus yazılımından faydalandığı düşünülen ve Cemal Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen Suudi Arabistan da bulunuyor.

İlk kez 2016 yılında tespit edilen, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen ‘Pegasus’ isimli casus yazılım, özellikle birkaç ay önce tüm dünyada gündem olmuştu. Bugüne kadarki en büyük siber tehlike olarak nitelendirilen yazılım, herhangi bir kişinin akıllı telefonundaki her bir veriye ulaşıyor, konum takibi ve canlı ortam dinleme gibi önemli özellikleri de müşterilerine sunuyor. Bugüne kadar gazeteciler, devlet yetkilileri, iş insanları, aktivistler gibi pek çok gruptan insanlar bu yazılımla hedef alındı.

Paylaşılan listelere göre NSO Group, bu yazılım da dahil olmak üzere tüm hack ve gözetleme araçları için toplamda 102 ülkeye hizmet sunuyordu. Fakat artık bu ülkelerin sayısı çok daha az olacak. İsrail Savunma Bakanlığı, bugün NSO Group dahil olmak üzere ülkedeki siber güvenlik şirketlerinden hack ve casusluk aracı satın alabilecek ülkeler sayısının 37’ye düşürüldüğünü açıklandı.

İsrail merkezli yazılım şirketleriyle artık yalnızca bu 37 ülke ticaret yapabilecek:

Bugün itibarıyla İsrailli şirketlerden yalnızca Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs (Rum), Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri 'casus yazılım' alabilecek.

Pegasus uygulamasını daha önce kullanan hatta Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinde de bu yazılımdan faydalandığı düşünülen Suudi Arabistan’ın listeden çıkarıldığı görüldü. Öte yandan NSO Group ve Candiru’yla ticareti geçtiğimiz günlerde engelleyen Amerika Birleşik Devletleri’nin listede tutulduğu görülmekte.