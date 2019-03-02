İsrail'in Uzay Aracında Sürpriz Bir Kargo Bulunuyor

İsrail'in SpaceX ile birlikte Ay'a göndereceği uzay aracında İsrail kültürü ve tarihini anlatan ve ayırca insanlığa dair birçok bilginin arşivlendiği metal bir disk bulunuyor.

İsrail’in Ay’a göndereceği ilk uzay gemisiyle ilgili bilgileri de içeren ufak metal bir disk bulundu. Raporlara göre “Ay Kütüphanesi” adı verilen bu diskte 30 milyon sayfalık bilgi bulunuyor. Ayrıca “türümüzün kurtuluşunu” da güvence altına alıyor. DVD büyüklüğündeki disk, İsrail tarafından desteklenen ve Ay’a giden Beresheet uzay aracıyla bütünleşik konumda. Kütüphanede şarkılardan oluşan bir koleksiyon, çocukların çizimleri ve İsrail tarihi ve kültürünü içeren bilgiler yer alıyor. Disk ayrıca 1,5 milyar çeviri örneği de bulunan bir İngilizce Wikipedia versiyonunu da içeriyor.

Arch Mission Foundation’ın kurucu ortaklarından Nova Spivack, gerçekleştirdikleri görevi savundu ve hedeflerinin insanlığı, geçmişte yaptığı kendi hatalarından kurtarmak olduğunu söyledi. Spivack “Öncelikli evrimsel mücadelelerimizden bir tanesi, geçmişte yaptığımız hataları unutmamız ve bunların tekrar yaşanmaması için önlemler almamamız. Türümüzün kurtuluşu için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını fark etmemiz ve bunu gelecek nesillerle paylaşmamız gerekiyor” dedi.

Arizona Üniversitesi’nden Paul Davies, arşivin sembolik bir anlamı olduğunu ifade ediyor ve “İnsanlığın evrendeki yerini yansıtması için insanları cesaretlendiriyor” dedi. Davies ayrıca eğer ki insanlık kendi yaptığı eşyaları Ay’ın yüzeyine bırakırsa uzaylı bir medeniyetin de aynısını yapabileceğini dile getiriyor.

Ay’a gönderilen uzay aracı 11 Nisan’da gezegenimizin uydusunun yüzeyine inişini gerçekleştirecek.