İsrail, Ay'a İniş Görevini Başlatmak Üzere

İsrail asıllı bir grup bilim insanı ve mühendisin oluşturduğu SpaceIL, Google'ın programından eli boş döndükten sonra çalışmalarını yarıda bırakmadı ve nihayet hazır hale geldi. İlk kez hükümetler tarafından değil de özel olarak finanse edilecek olan bir Ay'a iniş görevine imza atılacak olması SpaceIL'in adını duyurmasına yardımcı olacak.

Hepimizin tahmin edebileceği gibi Ay'a ayak basmak yüksek miktarda teknik bilgi, mühendislik ve para gerektiriyor. Bu sebepten dolayı Ay'a iniş görevlerini vatandaşlar yerine hükümetin kurduğu uzay ajansları planlıyor.

Bu ay içerisinde İsrail, Ay'a iniş görevine başlayan dördüncü ülke olmaya hazırlanıyor ve bu görevi kâr amacı gütmeyen bir grup tarafından finanse edilecek. SpaceIL'e ait Beresheet uzay aracı, şimdiye kadar özel bir grup tarafından finanse edilen ilk Ay'a iniş görevinde kullanılacak. Proje için aynı zamanda SpaceX'ten de yardım alınacak.

İsrail Times'ın haberine göre, SpaceIL aslında Google'ın Lunar XPrize programındaki yarışmacı gruplardan biriydi. Fakat bu program herhangi bir kazanan ilan edilmeden bitirildi. Bu programdan eli boş dönen SpaceIL, çalışmalarını durdurmadı ve Dünya üzerinde denemelere devam etti.

Özel bir grup bilim insanı ve mühendis tarafından yürütüldüğü düşünüldüğünde, proje oldukça dikkat çekici bir hal alıyor. Üstelik bu projenin amacı NASA ve diğer uzay departmanlarının amaçlarından biraz farklı.

SpaceIL'in Ay'a olan yolculuğunun asıl amacı, bunu yapabileceğini kanıtlamaktan ibaret. Uzay aracının yüzeye indiğinde gerçekleştireceği bir takım bilimsel deney ya da görev listesi bulunmuyor. Uzay aracının tek amacı yüzeye indiğinde olabildiğince sağlam kalabilmek. Eğer her şey plana göre ilerler ise SpaceIL kendini kanıtlamış olacak.