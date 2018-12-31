İsrailli Kadın Apple'ı Mahkemeye Verdi: "Siri Sesimi Çaldı"

2016 yılından bu yana Siri'ye ses veren bir kadın, Apple'ın sesini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Cupertino merkezli şirkete dava açtı.

Mahkeme salonlarından adı hiç eksilmeyen Apple, yeni bir dava ile daha karşı karşıya kaldı. İsrail merkezli Calcalist gazetesinin haberine göre Waze navigasyon uygulamasının İbranice seslendirmesinin de sahibi olan Galit Gura-Eini, sesini izinsiz olarak Siri’de kullandığı için Apple’a 66 bin dolarlık dava açtı.

Galit’in iddiasına göre Apple, ses kayıtlarını izinsiz olarak kullandı. Apple ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Siri’deki ses, algoritma ile hecelerin birleştirilmesinden başka bir şey değil dedi.’’ İddiaya göre Apple, 2016 yılından bu yana Siri’nin İbranice versiyonunda Galit’in sesini kullanıyor. Galit ise bu yılın başlarında Apple’a sesini kullanmamasını söyledi.

Galit Gura-Eini’nin sesi, 2007 yılında Nuance Communications Inc. tarafından kaydedildi. Galit, sesinin yalnızca ‘yasal’ konuşma oluşturma yazılımlarından kullanılmasına izin verdi. Ancak Galit’e göre Apple kullanıcıları kendi sesini kullanarak cinsel, saldırgan ya da ırkçı ifadelerde bulunabiliyorlar.