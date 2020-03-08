ISS'deki Astronotlar, Yemesi Güvenli Marul Yetiştidiler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar, yemesi tamamen güvenli ve vitamin açısından zengin kırmızı kıvırcık marul yetiştirmeyi başardılar. Marul, gezegenimizin şartlarından çok farklı bir yerde; yerçekiminin çok az ve radyasyonun çok fazla olduğu bir yerde yetiştirildi.

İnsanlığın uzayda başka gezegenlere de taşınarak koloniler halinde yaşama hayalleri henüz gelişme aşamasındayken bu konuya yardımcı olacak birçok araştırma da hâlâ yürütülüyor. İnsanlar, tarıma elverişli olmayan yerlerde nasıl ürün yetiştirecekler sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.

İşte bu noktada Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uzun süreler boyunca görev yapan astronotlar giriyor. İnsanlık için birçok araştırmanın yapıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir araştırma daha başarıyla sonuçlandı. Astronotlar, istasyon içerisinde bir marul türünü yetiştirmeyi başardı.

Uzay istasyonunda marul yetiştirildi:

ISS’deki astronotlar, herhangi bir mikrobu barındırmayan ve yemesi Dünya’daki besinler kadar güvenli olan kırmızı kıvırcık marul yetiştirdiler. Yetiştirilen kırmızı kıvırcık marul, yetişmesi en zor yerde; çok düşük yerçekimi ve Dünya’dan daha yoğun radyasyon altında yetişti.

ISS’deki astronotların bu başarısı kendilerine normal bir besin yapma imkanının dışında aynı zamanda potasyum, K, B1 ve C vitaminleri de sağlayacak. Bu tür besin içerikler, astronotlara verilen hazır gıdalar içerisinde oldukça az bulunuyor hatta bu miktar zaman geçtikçe daha da düşüyor.

Elbette yeni araştırmanın bir uzay aracı içerisinde bitki yetiştirmenin önünü açtığını da söylemeden geçmeyelim. Böylesine bir imkan, astronotların önümüzdeki yıllarda yapacakları uzun yolculuklar sırasında oldukça kullanışlı olacaktır. Artemis III görevleri ve NASA’nın ilk insanlı Mars görevi, bu araştırmadan yararlanabilir.

ISS, gelecekte gerçekleşecek tüm görevler için adeta ufak bir deneme tahtası görevi görüyor. Burada yapılan ya da yürütülmekte olan her araştırma insanlığın basitinden zoruna birçok sorununa çözüm olma niteliği taşıyor. ISS’de yapılan araştırmalar başarısızlıkla sonuçlansa bile en azından hangi durumda başarısız olunacağı öğreniliyor.