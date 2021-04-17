ROSCOSMOS ve NASA Astronotları ISS'den Dünya'ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan iki Rus kozmonotu ve bir NASA astronotu, Soyuz uzay aracıyla Dünya'ya döndü. ISS'de 6 ay boyunca görev yapan ekip, kısa bir yolculuğun ardından Kazak bozkırına iniş gerçekleştirdi.

14 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Soyuz MS-17 uçuşuyla iki Rus kozmonotu ve bir NASA astronotundan oluşan bir ekip Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi. 6 ay boyunca uzay istasyonunda görev yapan ekip, ISS'de geçirdikleri süre boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda 44 deney gerçekleştirdi.

Rus kozmonotları Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile NASA astronotu Kate Rubins'i taşıyan Soyuz uzay aracı Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki Kazak bozkırına iniş yaptı. ISS'den Kazak bozkırına yolculuk sonrası gezegene ayak basan ekipte yer alan Rus kozmonotlardan biri, "Kurtarma aracına kadar 10 metre yürümek istedim ancak sanki bugüne kadar hiç yürümemiş gibiydim" ifadelerini kullandı.

ISS'de araştırmalarına devam eden bir ekip var:

ISS, tam 8 bin 183 gündür yörüngede ve 7 bin 746 gündür görevine aktif bir şekilde devam ediyor. Aynı anda farklı ülkelerin uzay ajanslarının bilim insanlarını ağırlayan ISS, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ortaklığında geliştirilmiş bir proje ve sürekli olarak farklı ülkelerden bilim insanları ISS'de bir arada çalışıyor.

Şu an ISS'de görevine devam eden yedi bilim insanı daha var. İkisi Rus, dördü ABD'li ve biri Japon olmak üzere 7 kişilik ekip, ISS'de farklı alanlardan farklı konular ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. ISS, gerçekleştirilecek tüm uzay görevleri ile ilgili teknolojiler için bir test merkezi olması özelliğiyle de uzay araştırmalarında büyük önem taşıyor.