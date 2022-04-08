İstanbul Boğazı'nın Ortasından 'Apartman' Geçti!

Bugün öğlen saatlerinde Romanya'dan yola çıkan ve Karadeniz üzerinden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Panama bandralı römorkör, çektiği apartman görünümlü çelik blok ile dikkat çekti. İşte bugün boğazdan geçen o apartman benzeri blok!

Gemiler için oldukça önemli bir güzergah olan ve her yıl 40 binden fazla kez geçiş yapılan İstanbul Boğazı görmeye pek alışık olmadığımız anlara sahne oldu. Panama bandıralı bir römorkör, 8 katlı blok yükü ile birlikte soğuksulardan sıcaksulara doğru ilerledi. Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platform ile öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı ve görenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Panama bandıralı Christos XXIV isimli römorkörün taşıdığı 8 katlı apartman benzeri blok yapı, boğazdan geçerken tüm gözler de o tarafa çevrildi. Saat 13:00 sularında İstanbul Boğazı'na giriş yapan römorköre Kıyı Emniyeti Kurtarma römarkörü de eşlik etti.

Marmara'ya açıldı

Saat 13.00 dolaylarında giriş yaptığı İsyanbul Boğazı'ndan yaklaşık 16.00 civarında çıkış yapan Christos XXIV isimli römorkör, Romanya'dan aldığı apartman görünümlü çelik blokları İtalya'nın Venedik Limanı'na götürecek. Bunun için de Marmara sularında yolculuğa devam ediyor.

Şu anda Marmara Denizi'nde olan Panama bandıralı römorkörün çektiği blok yapının İstanbul Boğazı'ndan geçerken oluşturduğu görüntü birçok vatandaş tarafından ölümsüzleştirildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen 'apartmanın' fotoğrafları