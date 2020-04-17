İstanbul Boğazı'ndan 'Corona Ocean' İsimli Gemi Geçti

İstanbul Boğazı'ndan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli gemi geçti. Gemiye kılavuzluk yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'evde kalın' çağrısında bulundu.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, Norveç'ten yola çıkarak Ereğli'ye gitti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 289 metre boyundaki geminin geçişine kılavuzluk etti.

Gemiye Özel Kıyafetli Ekipler Kılavuzluk Etti

Gemiye çıkan ekipler, koronavirüse karşı önlem amaçlı tulum giydi ve maske taktı. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiye "Kurtarma 8" römorkörü de eşlik etti.

"Evde Kal" Çağrısı

Gemiye kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.