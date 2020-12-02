İstanbul'da Bulaşıcı Hastalıktan Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, bugün İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle 199 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı ise COVID-19 kaynaklı ölümlerin Türkiye genelinde 193 kişi olduğunu duyurdu.

Şu sıralar tüm dünyada çok sert bir şekilde ikinci dalgası yaşanan COVID-19 pandemisiyle ilgili İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. İstanbul'da bugün salgın hastalıklar nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, bugün İstanbul’da 199 kişinin bulaşıcı hastalıklar nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Dün de 188 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat ettiğini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün İstanbul'da hayatını kaybeden toplam kişi sayısının ise 434 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ne anlama geliyor?

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bildirisi, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarıyla tam olarak örtüşmüyor. İBB, bulaşıcı hastalıklar olarak bir veri sunmuş olsa da bu hastaların çok büyük bir kısmının COVID-19 kaynaklı olduğu düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere baktığımızda ise Türkiye genelinde 193 kişinin COVID-19 kaynaklı vefat ettiği yer alıyor. Bu noktada ise iki tarafın verileri birbiriyle çakışmış oluyor.

Sağlık Bakanlığı; geçtiğimiz günlerde yalnızca hasta sayılarını değil, COVID-19 tespit edilmiş tüm vakaları açıklayacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin COVID-19 konusunda aslında çok daha yüksek bir risk seviyesinde olduğunu görmüştük. Bakanlığın bugün açıkladığı verilerde ise 31 bin 923 yeni vaka bulunuyor. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.