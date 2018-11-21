Oyun Kılığındaki Zararlı Yazılım Yüzbinlerce Defa İndirildi

Google’ın geliştiricileri sıkı denetimlere tabi tutmaya başlaması ve Play Store’u düzenlemesi, buzdağının sadece görünen yüzü.

Güvenlik yazılımları ile bilinen ESET’ten güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko, araba yarış oyunu olarak gözüken 13 uygulamanın aslında zararlı yazılım olduğunu açıkladı.

Toplamda 580 binden fazla indirmeye sahip 13 yazılım Play Store’dan hemen kaldırıldı. Listedeki uygulamaların geliştiricisi ise İstanbul’da kayıtlı. Bu uygulamalar “tam ağ erişimi” ve “başlangıçta çalıştır” gibi isteklerde bulunuyor.

13 uygulamanın tamamının Google Play Protect tarafından onaylanmış olması, Google Play Protect’in işini layıkıyla yapmadığı şüphelerini doğurdu.