İstanbul'u Kaplayan Çöl Tozu, Havadan Görüntülendi [Video]

Geçtiğimiz gün beklendiği gibi Türkiye'ye gelen Sahra Çölü kaynaklı çöl tozu, Türkiye'nin en kuzey illerinden İstanbul'a kadar ulaştı ve havadan görüntülendi. Çöl tozu, yurdun farklı bölgelerinde de etkili oldu.

Bir süredir Afrika üzerinden Türkiye’ye doğru devam eden toz taşınımı, geçtiğimiz gün batı ve iç kesimlerde kendisini göstermişti. Çöl tozu nedeniyle vatandaşlara maskesiz dışarı çıkılmaması tavsiyesi verilirken, tozun sağlığa olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekildi.

Sahra Çölü’nden gelen, yüzey tozu olmayan bu toz, Türkiye’de çamur şeklinde yağmur beklentisine de neden oldu. Tozun İstanbul’da fazlasıyla etkili olduğu görülürken, bugün çöl tozuna ilişkin inanılmaz görüntüler paylaşıldı. İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu, İstanbul Havalimanı’na iniş yapan bir uçağın yolcu penceresinden görüntülendi.

Çöl tozu havadan görüntülendi:

Mersin'de araçlar kumla kaplandı:

Öte yandan çöl tozu, ülkenin diğer illerinde de etkisini gösterdi. Yurdun farklı yerlerinden çöl tozunun etkilerine dair görüntüler gelirken, Mersin’den gelen görüntüler en belirginlerinden biriydi. Çöl tozu, arabaların bazı noktalarının kumla kaplanmasına neden oldu: