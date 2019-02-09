Gizli Deprem Hakkında, Beklenen Açıklama Geldi

Günlerdir türlü mecralarda tartışmalara yol açan İstanbul'da gizli deprem olduğu iddialarına, yetkili bir ağızdan açıklama geldi. Kandilli rasathanesi müdürünün yaptığı açıklamaya göre, yaşanan olay depremden ziyade bir kayma olarak nitelendirilmeli.

İngiliz Guardian gazetesinin yayımladığı bir haber, geçtiğimiz günlerde gündemi oldukça meşgul etti. 2016 yılında, İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir "gizli deprem" meydana geldiğini iddaa eden gazete, kafaları çok karıştıran soruların doğmasına neden oldu. "Gizli deprem" diye bir kavram var mı?, eğer varsa neden olduğu zamanda açıklanmadı? gibi birçok tartışmayı beraberinde getiren haber ile ilgili, konu hakkında en yetkili kişi olan Kandilli Rasathenesi müdürü açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamalarına göre, yaşanan olay depremden ziyade "yavaş kayma" ismiyle tabir edilen bir olay. Yavaş kayma, yer kabuğunun yavaşça hareket etmesi anlamına geliyor ancak bu olayın tespit edilebilmesi için fayın ya da yavaş kaymanın tam üzerinde gözlem yapılması gerekiyor. Bu alanda uzun yıllardır çok detaylı çalışmalar yaptıklarını bildiren Özener, iddiaları doğrulamanın çok zor olduğunu söylerken, deprem iddiasını ortaya atan kişilerin sadece tek bir istasyon verisine dayanarak bu sonucu çıkarmış olduklarının altını çizdi.

Günlerdir tartışmalara yol açan "Earth and Planetary Science Letters" isimli jeoloji yayınında bulunan makalede, 2016 yılılnda yaşanan sessiz depremin 50 güne yayıldığı ve depremin merkez üssünün İstanbul'un bir kaç kilometre güneyi olduğu iddia ediliyor. Prof. Dr. Haluk Özener, bu sonuca bir sondaj deliğindeki gerilme-ölçer verisiyle varıldığını özellikle hatırlatırken, yapılan yayını "spekülatif" olarak tanımladı. Özener, basında yapılan haberlerin de etkisiyle konunun farklı yönlere doğru evrildiğini, spekülasyonların da bu nedenle arttığını ifade etti.